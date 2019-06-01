Bose NCH 700s 新一代抗噪耳機美國開訂　支援語音助理仲玩得AR？

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知名音響品牌Bose，發表新一代無線抗噪耳機Noise Cancelling Headphones 700（下簡稱NCH 700s）。這款旗艦無線耳機取名有別於品牌對上一款抗噪耳機QC35 II（QC全寫為QuietComfort），不過「抗噪」仍是其核心精神，是極盡精雕細琢的一環。儘管驟眼睇，NCH 700s外形跟前作QC35 II分別不大，據稱Bose在其功能和續航力方面大有提升，定價因而更加進取。

Bose NCH 700s（Noise Cancelling Headphones 700）外觀設計看來比QC35系列線條光滑和簡潔，更具現代感，功能亦有所躍進，支援高級語音拾取的自我適應話筒系統。

大致上，NCH 700s採用全新數碼訊號處理技術，電子系統幾乎可以在任何環境中感應聲音，然後即時測量、比較和反應，產生相反的消除信號。耳機可提供11級主動（系統會動態地進行）降噪的能力，令用家即使進出不同噪音程度的環境，聆聽體驗仍能保持一致。

通過特別的聲學設計和耳罩墊子特選之材料，實行被動降噪。NCH 700s具備專屬的TriPort原音聲學耳機結構，利用外部式端口來擴大原音音量，卻不會增加耳罩尺寸。耳機還配備四個咪以「大幅增強」拾音效果，令聲音分得更為清晰，同時消除周圍的噪音，是有別於上代QC35系列的重要改進。即使身處餐廳或地鐵車廂等嘈雜環境，也能享有寧靜空間。聽歌清楚分明之餘，用家使用語音功能時不會被周遭其他人的對話混淆，可以順利跟重要客戶通話，亦能明確提供指令予智能語音助理。

Bose NCH 700s（Noise Cancelling Headphones 700）外觀設計看來比QC35系列線條光滑和簡潔，更具現代感，功能亦有所躍進，支援高級語音拾取的自我適應話筒系統。（Bose）

NCH 700s是Bose最新一代的抗噪耳機，大大改良降低噪音的技術。除了上面提到的多咪部署和分級抗噪外，重新設計的電路，據稱能夠改善主動降噪耳機經常聽見之「嘶嘶」雜聲，還加入了「舒緩聲音」如雨水或河流作覆蓋背景，更為徹底地消除周遭令人分心的噪音干擾，使用家能夠集中注意力。

Bose重新定義抗噪功能之開關模式，設計更為User-friendly，力求適隨尊便，隨時讓耳朵出入於鬧市氛圍和個人音樂世界之間。用家開啟抗噪模式，耳機會提供最安靜空間；當用家關閉抗噪模式，系統即進入交談模式，附近街道的雜聲都會自然地傳到耳中，真切感受到鬧市氛圍，彷彿沒有配戴耳機一樣。

Bose重新定義抗噪功能之開關模式，設計更為User-friendly，力求適隨尊便，隨時讓耳朵出入於鬧市氛圍和個人音樂世界之間。（Bose）

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如此一來，用家可以隨時快速切換模式，不用摘下耳機亦能面對面地同侍應落單、跟朋友溝通。NCH 700s的高智能化顯然易見，支援用家輕鬆訪問語音助理如Google Assistant和Amazon Alexa。這兩套助理都內建於耳機中，用家透過Bose Music應用程式選擇合適服務，只需按下右耳罩上的按鈕即可激活語音助理，發號施令。如果連接iPhone，NCH 700s也支援使用Siri。

用家可以隨時快速切換抗噪和交談模式，不用摘下耳機亦能面對面地同侍應落單、跟朋友溝通。（Bose）

Bose AR是品牌首創的音頻擴增實境（Augmented Reality, AR）平台，既可幫助用家連接數碼世界，同時又能保持同現實世界的互動，進而帶來新式聲音體驗。Bose AR整合NCH 700s耳機、流動裝置如智能手機及應用程式功能，透過嶄新聆聽體驗，經歷另類的旅行、鍛煉、學習和打機形式。

支援Bose AR的耳機產品，內置運動感應器（Motion sensors），用家佩戴時會自動檢測頭部方向和身體動作。Bose AR App再根據耳機檢測到的動態資訊、以及來自手機的位置數據，為用家提供切合其所在位置和行為的聲音內容。

NCH 700s配備USB-C（Type C）充電插口，藍芽範圍10米。Bose延長了此款新一代耳機電池耐用性，可連續使用達20小時；完全充滿電則需時2.5小時，快速充電15分鐘可支持使用3.5小時。音質方面，NCH 700s力求提供浸沉式聆聽體驗，具標誌性的EQ均衡器和低音反應。

NCH 700s有傳統銀色和黑色兩種配色可供選擇，將於6月30日率先於美國發售，定價399美元（約港幣3,130元）。Bose更預告Bose Earbuds 500及Bose Noise Cancelling Earbuds 700兩款入耳式真無線耳機即將面世。具體細節有待公佈，但可以肯定500將於2019年尾登場；700則要等到2020年（初部資訊此型號將附送便攜式充電盒）。

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