小米手環4換彩色屏幕　價錢繼續抵玩香港發售日公開

小米手環 4 換上全新彩色屏幕，正式在中國市場發布，定價更維持上一代小米手環 3 的人民幣 169 元！小米手環 4 功能上更不止換上彩色屏幕，除了強化運動感測之外，手環更可以利用 QR Code，好像 Apple Watch 一樣用嚟畀錢！香港幾時有先？

小米手環 4 以 0.95 吋 120 x 240 解像度的彩色 AMOLED 作主打賣點，其實動態感測亦有上一代的 3 軸升級到今代的 6 軸感應。手環繼續支援 50 米防水（5ATM 級別），配合全新的 6 軸感應，更可以做到辨別不同泳姿、沖浪、步行、跑步、單車及常規鍛鍊等多種不同運動。

小米手環 4 以 0.95 吋 120 x 240 解像度的彩色 AMOLED 作主打賣點，加入 380 多種內建主題。（小米）

另外，小米手環 4 更利用全新彩色屏幕的優勢，加入 QR Code 付款功能，即是好像大家現時在手機以 WeChat、支付寶的 QR Code 付款一樣操作，不過小米手環 4 暫時只支援支付寶，不過估計相同功能應該可以在香港使用。

小米手環 4 可以監察心率、睡眠，是市場上最低玩的穿戴式健康產品之一。（小米）

普通版小米手環 4 之外，NFC 版小米手環 4 更加入語音操作，可以配合手機的小愛同學語音助理使用，查詢資訊、操作手機播放音樂等。另外，NFC 版本更可以在中國部分城市，作為好像八達通一樣的交通卡使用，亦容許用戶將自己的大廈門卡一類加入。

小米手環 4 配合小米運動 App，可以監察心率、睡眠，NFC 更可以配合小米家居，以語音操作家中其他小米智能家居裝置。

小米手環 4 支援付款功能（按圖放大）

換上彩色屏幕的小米手環 4，更加預載 380 多種屏幕背景，當中更包括遊戲 Overwatch 的角色，不過未知用戶可否自行輸入圖像。小米亦為小米手環 4 推出復仇者聯盟限量版，除了收藏證書及特別版包裝、3 款以美國隊長、鐵甲奇俠及 Marvel 為題材的錶帶外，其實就只有限量版的專用主題背景。

小米手環 4 復仇者聯盟限量版（按圖放大）

小米手環 4 將於 6 月 14 日在中國市場正式開售，定價分別為標準版人民幣 169 元（約港幣 $195）、NFC 版 229 元（約港幣 $264）及復仇者聯盟限量版（只有標準版）人民幣 349 元（約港幣 $402）。小米手環 4 的標準版將會在 6 月底於香港、台灣發布，不過更多功能的 NFC 版就似乎跟上一代一樣，未有消息。