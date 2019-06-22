【 WANNA KICKS】實測AR試鞋App　還原度、識別效果均不俗

每次買鞋的時候，我總有這樣的困惑：限量發售沒法試，商場選購距離遠，千人百態看花眼，手握重金難買鞋！想知道梨的滋味，嚐嚐才知道，對於線上的鞋款購買，試不著拿不穩，退換過程又繁瑣，有沒有一款軟件如同全息投一般替我試鞋？WANNA KICKS把AR跟球鞋結合在了一起，對著自己的腳掃掃手機，就能完成這個令人頭疼的過程，可它能不能解決線上買鞋的苦惱呢？A君通過親身評測告訴你！

AR試鞋穩不穩？

在WANNA KICKS的AR試鞋之前，在線試衣間、3D模型展示等技術在各大app早已投入了使用。可它們都有一個難以解決的問題：作為用家，在體驗功能時缺少自身的參與感，衣服和鞋畢竟是要穿在自己身上的。而隨著AR技術的普及與發展，AR試穿能解決以往的問題嗎？AR技術即增強現實技術，通過它可以把虛擬的信息投放在現實之中，兩者疊加之後，用戶能夠通過感官直接獲取，擴展現實體驗，具有極強的交互性。動漫中柯南的眼鏡、電影裡Iron Man的頭盔、手機上風靡一時的《Pokemon GO》，它們都屬於AR技術的應用。

動漫中柯南的眼鏡、電影裡Iron Man的頭盔、手機上風靡一時的《Pokemon GO》，它們都屬於AR技術的應用。（AppSo）

AR技術與試鞋結合起來，相比於傳統的在線試穿，在體驗與交互兩個方面均有著極大的提升。用家拿著手機對著自己的腳掃一掃，AR技術就可以把鞋投放到用家的腳上：扭扭腳就可以看到鞋在各個方向的樣式，配合潮襪和褲子看看搭配如何，截圖發給朋友評價一下款式，甚至還能穿上去走幾步得益於高精度與強交互，AR試鞋把以往常常忽略卻是最重要的部分——「用家主體」結合在一起，讓電子試穿變得更具有「人味」，整個過程也接近於實體店試穿體驗，挑選、試穿、搭配、拍照，AR試鞋都能一次性滿足。從技術角度來看，AR試鞋穩！

AR 技術與試鞋結合起來，相比於傳統的在線試穿，在體驗與交互兩個方面均有著極大的提升。（AppSo）

AR試鞋準不准？

經過VR產品浪潮的洗禮，現在再提到AR總會讓人充滿疑慮：VR目前的體驗稱不上完善，名稱看上去相似的AR技術又會不會出現類似的問題？實踐是檢驗真理的唯一標準，AR試鞋準不准，A君親自體驗給你們！

線上買鞋，首先關注的是款式，一款鞋的外觀決定了顧客對它的第一印象，一眼就被毒到款式一定是買鞋的不二之選。因此在WANNA KICK中，鞋款的還原度就成為重要的參考標準，「鞋款賣家秀，建模買家秀」就可以一票否決了。WANNA KICKS 裡提供了多種品牌的鞋款，我選擇了較為熟悉的Air Jordan 1 Mid SE和YEEZY 350進行測試，WANNA KICKS表現的還算不錯，鞋型整體基本沒有出現偏差，WANNA KICKS在細節方面也進行了還原。把鏡頭拉近後，鞋原本的質感通過模型表現出來，鞋面上網孔，縫合的邊線，甚至是不同部位的材料都能直觀感受到，不僅僅是鞋款的正面樣式，容易被忽視的鞋底建模WANNA KICKS也做得可圈可點。雖然AR鞋款的模型還稱不上真實，但是卻絲毫沒有影響模型的還原度，無論是質感還是樣式，WANNA KICKS的表現均可稱得上滿意，可以參照提供的鞋款放心購買。

軟件的識別效果的高低，是決定AR試鞋成敗的另一個關鍵因素，反應慢、運行卡、鞋穿不上腳等一系類問題的出現​​，即便有再好的建模都不能挽救刪除的其命運。在 WANNA KICKS上體驗的過程中，基本沒有出現上述問題，根據提示把腳伸到鏡頭下，僅需幾秒鐘軟件就能快速識別，並在腳周圍迅速生成AR鞋款的圖像。生成的模型可以較好的跟腳耦合，無論是常年穿42.5碼數的我，還是另一個46碼數的大腳朋友均與模型配對良好，拉近與縮放鏡頭也做到圖像的及時變換，絲毫沒有感受到延遲。

根據提示把腳伸到鏡頭下，僅需幾秒鐘軟件就能快速識別，並在腳周圍迅速生成AR鞋款的圖像。（AppSo）

當鏡頭正對腳時，模型表現較為良好，無論是正常活動腳腕還是前後擺動，軟件均可快速追踪腳的位置，沒有出現模型瞬移的現象，但是仍具有一定的延遲感。但是在側腳時，軟件識別度會下降，常常發生穿模或者錯位等搞笑情況。

沒有出現模型瞬移的現象，但是仍具有一定的延遲感。（AppSo）

同樣在穿鞋與赤腳兩種情況下，後者的精度與準確度更高，由於鞋的外形多樣，軟件在識別上難免會出現偏差。穿鞋試鞋會時不時出現穿模的情況。雖然存在問題，但是穿鞋識別的精確度尚可，在一些不方便脫鞋的場合不失為良好的選擇。試好了鞋，看好了款，WANNA KICKS還很做到與亞馬遜商場的對接，點擊購買就能直接跳轉到對應的界面，試鞋、選購一條龍，做到跟實體店一樣的體驗，方便看好隨時剁手！由於 WANNA KICKS依靠攝像頭，在光線暗淡的地方便無法使用，軟件看不見你的腳自然也無法生存虛擬圖像進行試穿，半夜出沒的剁手黨便無能為力了。

在試穿體驗完後，AR試鞋的精準度和建模的細緻程度超乎了我的意料，在動作追踪、試穿互動上，AR試鞋也可以提供良好的體驗，行走、擺動、縮放等操作都可以順利完成，彷彿身在實體店之中。當然，延遲、穿模、錯位等問題仍舊存在，側面、穿鞋的表現仍有較大的改進空間，在使用的過程中，手機後背會略感燙手，而且能夠提供合作的款式較少，另外還存在一部分網絡問題。從試穿角度來看，AR試鞋準！

雖然存在問題，但是穿鞋識別的精確度尚可，在一些不方便脫鞋的場合不失為良好的選擇。（AppSo）

數字試穿，帶給我們的改變

科技為人，數字試穿也正在悄悄改變我們的生活方式。從在線試衣間到3D模型、從線下試衣鏡到AR虛擬試穿，數字化選購一直是各大廠商致力實現的目標，線上平台「買家秀」和「賣家秀」的問題一直存在，退換貨問題仍舊困惱著每一位購物者，單純憑藉視覺展現已經難以滿足挑剔的消費者—「用戶主體」要與數字平台做到進一步融合。人們對於自身的衣物格外重視，而勤勤懇懇的腳卻總是被人遺忘。「 60%的消費者穿著錯誤的鞋碼」，Nike對此推出了Nike Fit對顧客的腳進行量化，通過數字引導顧客合理選購；「在線選購無法試」，WANNA KICKS通過AR技術來滿足試鞋的需求。數字提供購買建議，線下提供試穿體驗，數字與線下的良好配合，是未來數字平台發展的良好趨勢。

作為用家自身，通過手機app對自己的身體做到進一步了解，不同款式、差異性功能與自身的情況做到精確的配合與預估，僅需對照手機上的數據就能選購心儀的產品；作為電商與線下平台，有了數字化軟件的智能引導，更好的給顧客提供對應的服務，減少雙方的溝通成本。

「 Technology for human development 」.

通過手機app對自己的身體做到進一步了解，不同款式、差異性功能與自身的情況做到精確的配合與預估。（WANNA KICKS Facebook官方專頁）

《Wanna Kicks》適用於iOS 11.2 或更高版本，大小169.6 MB，完全免費。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：這款AR 試鞋App，讓你不用出門就能穿上最新款潮鞋】