小米 9T 實機試玩．紅米 K20 國際版真全面屏彈鏡香港開賣

小米 9T 公布在香港發售，亦即是早前中國市場推出，性價比極高的紅米 K20 國際版。這台使用真全面屏設計，配備小米旗下首次使用彈出式前鏡頭設計，香港將會在 7月 2 日正式推出，定價更加非常抵玩。

小米 9T 是廠商首台配備彈出式前置鏡頭手機紅米 K20 的國際版本，除使用全面屏設計外，更加配備 8nm 製程製作的 Snapdragon 730 處理器，機背更設有跟小米9 同級的 3 鏡頭拍攝系統。小米 9T 將會在 7 月 2 日在香港正式推出，將會推出 6GB RAM + 128GB ROM 版本。

小米 9T 正式宣布在香港及台灣推出，配備彈出式前置鏡頭設計。（區慶威攝）

雖然小米 9T 在定位上只是一台中階手機，不過拍攝鏡頭則配備跟 DxOMark 107 分小米 9 接近同級的 4800 萬像素（1.16μm、f/1.75、Sony IMX 582 感光元件）主鏡頭（支援反差、相位對焦）、800 萬像素（1.12μm、f/2.4）2X 長焦距鏡頭及 1300 萬像素（1.12μm、f/2.4）全焦距 124.8 度超廣角鏡頭。另外，6.39 吋 AMOLED 屏幕（2340 x 1080）更採用無孔全面屏設計，屏佔比達 91%，並使用第 7 代屏幕指紋感應，比上一代感應有效範圍增大 100%，準確度及速度亦同樣提升。

小米 9T 使用真全面屏設計，屏佔比達 91.9%。（區慶威攝）

小米 9T 採用彈出式前鏡，手機的動態感應會偵測到手機意外下低，自動將鏡頭回收。（區慶威攝）

小米 9T 機身上手睇（按圖放大）

小米 9T 機背設有 4800 萬像素主鏡 + 800 萬像素長焦距 + 1300 萬像素超廣角鏡頭組合。（區慶威攝）

小米 9T 拍攝功能（按圖放大）

另外，小米 9T 的前置鏡頭為彈出式 2000 萬像素鏡頭（0.8μm、f/2.2），支援 30 萬次升降，配合 AI 可作人像景深拍攝，並可以屏幕作補光燈自拍。一如早前的傳聞，最高規格配備 Snapdragon 855 的紅米 K20 Pro 暫時並未有，而今次作為紅米 K20 國際版的小米 9T，定價將會是 $2,499，跟中國版相同規格定價人民幣 2,099 元（約港幣 $2,426）相去不遠。