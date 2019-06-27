小米手環 4、米家LED充電式檯燈、米家電動打氣機充氣寶登陸香港

小米手環 4、米家LED充電式檯燈、米家電動打氣機充氣寶、小米體重計2、 小米體脂計2 等智能手環及家居新產品，將會跟小米 9T 一樣正式在香港推出，而且將會在 7 月 9 日起在香港開賣。

小米手環 4 大概是不少小米用戶跟小米 9T 一樣期待的新產品，小米亦公布了小米手環 4 即將於 7 月 9 日登陸香港，不過就只有普通版本選擇，更多朋友期待的 NFC 版則依然跟上一代一樣，未有消息。

小米手環 4 換入 0.95 吋彩色 AMOLED 屏幕，支援 50 米防水及 24小時全面心率監測。（區慶威攝）

小米手環 4 換上 0.95 吋 120 x 240 解像度的彩色 AMOLED 屏幕，支援 5ATM 級別的 50 米防水，更由上一代的 3 軸感應升級到 6 軸感應，令動態感測的準確率大幅提升，可以辨別到多種不同泳姿、沖浪、步行、跑步、單車及常規鍛鍊等各種運動。

小米手環 4 配合彩色屏幕的優勢，更加入 QR Code 付款功能，只支援支付寶付款，估計應該可以在香港使用。小米手環 4 定價跟手環 3 一樣是 $219，價值繼續抵玩。

小米家居生活新產品定價（按圖放大）

米家LED充電式檯燈定價 $159。（區慶威攝）

而除了小米手環 4 外，內置充電池，充電後可作 40 小時使用，及設有 3 種不同色溫的米家LED充電式檯燈；可以為最多 8 條單車輪胎，或者汽車輪胎、足球等充氣的米家電動打氣機充氣寶；能夠精準感應低至 50g 輕微變化，支援最多 16 位家庭成員體重紀錄的小米體重計 2；以及內置高精準 BIA 測脂晶片，每次磅重都可以記錄體重、BMI、體脂率、肌肉量、水份率、蛋白質率、內臟脂肪等級與基礎新陳代謝等多項個人健康數據的小米體脂計2，同樣會於 7 月 9 日正式在香港推出。