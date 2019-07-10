小米米家水離子風筒、無線吸塵器香港推出　夏日產品優惠一覽

小米米家水離子風筒及手持無線吸塵器正式在香港推出，手機之外，米家家庭電器已經成為小米在香港另一廣為用戶熟悉的產品線，今次兩件米家新產品更擺明挑機名廠 Dyson，加上近期小米旅行季 2019 正在舉行，多款產品可以用優惠價入手。（內文價格均以港幣計算）

小米的米家家庭電器及家居產品，近年以高性價比成功在香港「入屋」；今次推出的兩件新產品米家手持無線吸塵器及米家水離子風筒，更似乎有挑機名廠 Dyson 同類產品的企圖。

米家手持無線吸塵器定價 $1,599，外型設計到功能都以 Dyson V 系列無線吸塵機作挑戰目標。（小米）

米家手持無線吸塵器定價 $1,599，在同類型產品中定價算抵玩，而且不單外型設計跟 Dyson V 系列無線吸塵機類似，小米更聲稱吸塵器配備的 9 錐氣旋式引擎，能夠做到高價位吸塵機的吸除塵蟎（99.9%）及 100AW 的超大吸力，充滿電更可以提供 30 分鐘清潔 1,722 平方呎的續航力，以及可以提供 6 分鐘 4 倍最大吸力的 MAX 模式。

米家手持無線吸塵器功能（按圖放大）

假設這一款米家手持無線吸塵器有 Dyson 的 6、7 成威力，以價錢論已經非常抵買實用。我們《宅民黨》之後會有詳盡測試，大家記得留意。

米家水離子風筒定價 $269，特別在出風口加入冷凝針設計，釋放水離子保護髮質。（小米）

至於米家水離子風筒定價 $269，雖然未有好像 Dyson Supersonic 風筒一樣採用超科幻的無扇葉式設計，不過卻在出風口設有冷凝針，用以凝聚空氣中的水分，形成微小的負電水離子，一邊吹乾一邊補水，令髮質更加柔順有亮澤。

米家水離子風筒功能（按圖放大）

水離子風筒更設有 NTC 智能高溫，利用冷熱風循環吹送的原理去保護髮質，而且最大風力達每分鐘 1.6 立方米，而性價比而論，又是一件抵買家品。

小米旅行季 2019 部分精選抵買優惠產品（按圖放大）

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除了米家手持無線吸塵器及水離子風筒正式抵港之外，小米由即日起至 7 月 15 日，正在小米旅行季 2019 夏日優惠活動，除於小米網購物每名消費者每日可領取一張現金券之外（須消費滿指定金額使用），多款產品均以優惠價發售，而一系列新產品，包括小米手環4（$219）、小米體重計2（$99）、小米體脂計2（$159）及米家LED充電式檯燈（$159）等亦會正式開賣。