SONY A7R4新全片幅單反面世　6100萬有效像素配新一代影像處理

2019年7月16日，SONY（索尼中國）有限公司正式發布了新一代畫質旗艦全畫幅微單™Alpha 7R IV（簡稱：A7R4）。Alpha 7R IV秉承索尼微單輕巧便攜的機身設計，採用新開發的約6100萬有效像素全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器，具備15級*1動態範圍，每秒10張*2的高速連拍以及567個相位檢測對焦點，支持實時追踪*3和視頻實時眼部對焦功能*4，並且在機身設計和操控方面進行了諸多改進。Alpha 7R IV定義了高畫質與高速度的平衡點，提供媲美中畫幅*5的高分辨率和高動態範圍，同時具備高速對焦和高速連拍的強大性能，加上出色的連接性和操作性，是廣大專業攝影師、專業視頻工作者以及攝影愛好者的理想選擇。

索尼全畫幅微單TMAlpha 7R IV + G大師鏡頭FE 24-70mm F2.8 GM

Alpha 7R IV主要功能點：

新開發的約6100萬有效像素全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器，配備新一代BIONZ X影像處理器。 低感光度下具備15級*1動態範圍，畫面中陰影到高光的漸變平滑自然。 全畫幅模式下，可實現每秒10張*2（AF/AE追踪）高速連拍，通過增加的緩存可持續拍攝約7秒*6；APS-C畫幅模式下，連續拍攝時間為全畫幅模式的約3倍。 567個相位檢測對焦點覆蓋約74%取景範圍，並且具備425個對比度檢測對焦點。 首次在視頻模式下支持實時眼部對焦*4，靜態影像支持實時眼部對焦和實時追踪*3功能。 APS-C裁切拍攝模式，像素可達約2620萬。 576萬點UXGA（Ultra-XGA）OLED Tru-Finder電子取景器，具備出色的細節、亮度和對比度。 連接性和操作性進一步提升，包括高速Wi-Fi，無線PC遠程連接*7，FTP無線傳輸，USB數據傳輸等方面。 專業4K視頻拍攝功能，包括在Super 35mm模式*8下以全像素讀取無像素合併方式生成4K視頻，S-Log3、HDR工作流程等。 Mi多接口熱靴首次支持數字音頻接口，可搭配使用新的ECM-B1M麥克風和XLR-K3M麥克風適配器套裝獲得出色的錄音效果。 機身設計更加專業，改進了握柄和按鍵設計，在小巧便攜的機身上實現更加專業便捷的操控。

Sony Alpha 7R IV（Sony）

數碼影像新高度

Alpha 7R IV採用新的約6100萬有效像素全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器，背照式結構與出色降噪技術相結合，可提供高感光低噪點的優異影像畫質。相機在低感光度下具備15級*1動態範圍，使畫面中陰影到高光的漸變平滑自然。此外，Alpha 7R IV採用了諸多新的算法，確保優異的色彩還原。

相機配備創新的5軸防抖系統，經過優化可滿足Alpha 7R IV高像素及穩定拍攝要求，實現5.5級*9防抖效果。此外，相機快門單元組件經過精心設計，減少了可能導致影像模糊的細微震動。

Alpha 7R IV還採用了目前索尼相機中分辨率最高的約576萬點UXGA（Ultra-XGA）OLED Tru-Finder電子取景器，分辨率是Alpha 7R III的約1.6倍，可以對構圖場景進行準確和逼真的顯示。取景器的顯示質量可以設置為“標準”或“高”模式，並且可設置為60fps或120fps*10刷新率，更好地匹配不同拍攝主題和環境。

此外，Alpha 7R IV相機還具有升級的像素轉換多重拍攝模式*11，可以合成多達16張全像素影像。在此模式下，相機以1或0.5像素的增量精確地移動傳感器，拍攝16張單獨的像素位移照片，這些照片共包含約9.632億像素的數據，然後使用“Imaging Edge”桌面應用程序* 12合成約2.408億像素（19008 x 12672像素）影像。該模式可使靜態影像具有更高分辨率和色彩精準度，對於建築、藝術品或其它靜物等具有復雜細節和顏色的拍攝主題而言，該模式拍攝的效果更為理想。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

高速連拍與對焦

索尼全畫幅微單Alpha 7R IV具備全像素模式下每秒10張*2的高速連拍性能，AF/AE追踪全像素模式（JPEG/RAW）可連續拍攝約7秒*6，APS-C裁切模式（約2620萬有效像素）連續拍攝時間則提高至約3倍。出色的高速連拍和持續拍攝能力，更容易精確捕捉高速移動物體，畫質細節也將更加豐富。

Alpha 7R IV升級的對焦系統具備567個相位檢測對焦點，覆蓋約74%取景範圍。此外，相機還具備425個對比度檢測對焦點，為低照度和其他需要採用對比度檢測對焦方式的拍攝環境，提供更高的準確性。Alpha 7R IV具備更高的AF傳感器密度和優化的追踪算法，顯著提升了追踪性能。針對拍攝對象的複雜運動和突然發生的運動，實現比以往更可靠的追踪性能和更高的對焦精度。

相機支持實時眼部對焦功能，利用人工智能實時識別並處理眼部位置信息，對焦點可精準鎖定在被攝者眼部。該功能支持人和動物的眼部識別和對焦，用戶可根據不同拍攝主體進行選擇。Alpha 7R IV還具備實時追踪*3功能，借助於新開發的主體識別算法，對焦點可持續穩定地鎖定想要拍攝的主體。此外，相機還具備防閃爍功能*13，可檢測拍攝環境是否存在熒光燈或人造光源，大幅減少光源頻閃對畫面的影響。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

增強連結性，提升專業工作流程效率

索尼全畫幅微單Alpha 7R IV配備了多種先進的連接功能，旨在提升專業工作流程效率。其中包括無線Wi-Fi功能，支持傳統的2.4GHz以及高速5GHz頻段*14，可實現更快更穩定的數據傳輸。Alpha 7R IV還支持PC無線遙控連接*7（無線網絡連接拍攝），是首款支持該功能的索尼相機。許多職業攝影師期待相機可以實現PC遠程連接拍攝，在影棚和外景拍攝時更加自如，能夠自由地移動和拍攝。

除了高速Wi-Fi和無線PC遠程連接*7之外，Alpha 7R IV還配備了Super Speed USB（USB 3.2 Gen 1）USB Type-C接口，支持更快的有線數據傳輸，結合「Imaging Edge」桌面應用程序，與Alpha 7R III相比，可實現約雙倍的數據傳輸速度。Alpha 7R IV還支持FTP後台傳輸，攝影師可在拍攝或回放時，便捷地將影像發送到指定的FTP遠程服務器。

為了支持更加高效和高速連接的專業工作流程，索尼正式推出2.0版「Imaging Edge」桌面應用程序（「遙控」/「瀏覽」/「編輯」）。「遙控」應用程序可讓用戶在電腦屏幕上控制相機以及進行實時監控拍攝；「瀏覽」應用程序可用於快速預覽、評級和在繁雜的影像庫中選擇需要的照片，「編輯」應用程序可以編輯RAW格式文件，輸出高質量的照片。

為更好地提高圖像傳輸的便利性，當使用新版本的「Imaging Edge Mobile」移動端應用程序*15時，關閉相機*16也可以將圖像傳輸到已連接的智能手機中。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

專業4K視頻拍攝

除了出色的靜態影像拍攝功能外，Alpha 7R IV還具備專業視頻拍攝能力，支持在Super 35mm模式*8下以全像素讀取無像素合併方式，超採樣約6K分辨率的大量源信息並生成4K （3840x2160像素）視頻，使畫面具備豐富的細節和唯美景深，實現優異的4K視頻效果。S-Log 2和S-Log 3能夠進一步提高後期調色的靈活度，其中S-Log 3可提供14級動態範圍。此外，Alpha 7R IV支持HLG（Hybrid Log-Gamma）圖像配置文件*17，支持即時HDR工作流程，可拍攝出寬動態範圍的高精度鮮活視頻，無需後期調色處理。

在視頻自動對焦方面，Alpha 7R IV採用改進的快速混合自動對焦系統，在視頻拍攝過程中能夠實現更快、更平滑和更穩定的自動對焦。實時追踪*3功能在拍攝主體突然被短暫遮擋後，對焦點仍然可以鎖定拍攝主體。相機具備觸碰追踪功能，用戶在液晶屏上直接點擊目標主體即可將其鎖定。

Alpha 7R IV是首款在視頻拍攝時支持實時眼部對焦功能*4的索尼相機。當開啟眼部對焦功能時，相機可對目標主體的眼部進行可靠精準追踪，從而使用戶將更多精力放在內容創作上，無需擔憂對焦問題。此外，當採用觸碰追踪功能拍攝人物時，相機將自動啟動實時眼部對焦功能。

Mi多接口熱靴首次支持數字音頻接口，可搭配使用新的ECM-B1M槍形麥克風和XLR-K3M XLR專業麥克風適配器套裝，以實現清晰、低噪音和高品質的音頻記錄。此外，相機可以使用間隔拍攝功能創作延時視頻，以及支持高達100 fps*18的全高清錄製，慢、快主題盡在掌握。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

改進機身結構與設計

索尼一直專注聆聽專業攝影師的心聲和反饋，在新Alpha 7R IV機身上，設計和操控性均有提升，以滿足專業用戶嚴苛的拍攝需求。在可靠性方面，新機升級了防塵防潮*19性能，在機身接縫、電池倉蓋和存儲倉蓋均提供了更好的密封效果。Alpha 7R IV採用輕質堅固的鎂合金製造，並且在卡口處升級為6顆螺絲，安裝鏡頭時將更加牢固。

機身設計在其他方面也有諸多改進，包括更為舒適的握持感和穩定的握柄，尺寸更大和響應更好的“AF-ON”按鈕，可實時操控的新多功能搖桿，曝光補償撥盤鎖定按鈕以及形狀和位置均重新設計的後控制撥輪。為了滿足更多專業攝影師的存儲需求，Alpha 7R IV的兩個卡槽均支持UHS-II高速SD存儲卡，可實現更大存儲容量和更快的讀取/寫入速度。

為了滿足用戶對於多台相機統一設置的需求，Alpha 7R IV的相機設置支持保存和讀取。幾乎所有設置都可以保存到SD卡中並被其他同型號相機讀取。用戶可以保存最多10組相機設置到SD卡中，再將這些設置組合導入到相同型號的其他相機中。

Alpha 7R IV有效像素提升到約6100萬，同時電池續航能力也進一步提升。CIPA數據測試電池滿電情況下可拍攝約670張靜態影像（液晶屏取景時。電子取景器取景時約530張）。如果用戶需要更長的續航時間，可以選擇同時發布的VG-C4EM豎拍手柄（可容納2塊NP-FZ100電池），或者選擇NPA-MQZ1K多電池適配器套件（可容納4塊NP-FZ100電池） ，也可以選擇通過USB接口外掛充電寶供電拍攝*20。

兩個卡槽均支持UHS-II高速SD存儲卡（Sony）

Mi多接口熱靴首次支持數字音頻接口

針對微單™視頻拍攝用戶擴展和需求提升，特別是日常以及多樣環境中對聲音收錄的高質低噪要求越來越高，索尼推出新一代聲音收錄解決方案——「數字音頻接口」，由原來以模擬音頻信息傳輸到機身的方式，轉變為數字音頻信號直接傳輸到相機，減少了轉換過程中的噪音和信號衰減，提升了視頻錄製的音質。Alpha 7R IV的Mi多接口熱靴首次支持數字音頻接口，適用新的ECM-B1M槍型麥克風和XLR-K3M麥克風適配器套裝，以實現清晰、低噪音和高品質的音頻記錄。

ECM-B1M槍型麥克風*21：新的信號處理技術，同時實現了麥克風緊湊輕量的外觀設計以及聲音收錄的指向可變性。內置8個高性能麥克風單元，具備先進的數字信號處理能力，並在僅約99.3毫米的緊湊機身中提供三種可選指向性模式，分別是強指向性（超心型）、單一指向性（心型）、全指向性，定向拾音功能非常出色。當通過Mi多接口熱靴連接到Alpha 7R IV時，音頻以數字信號直接傳輸到相機，從而在減少外部噪音和性能下降的情況下獲得更加出色的音質，同時，麥克風本身的降噪模式、低噪模式以及防風罩也為消除噪音提供了很大的幫助。

XLR-K3M 麥克風適配器套裝*22：兩個XLR /TRS組合連接器和一個3.5mm立體聲微型插孔用於麥克風和線路輸入，豐富的音頻控制有助於在廣泛的應用範圍內高效、高質量的錄音，並可簡化後期處理流程。與ECM-B1M槍型麥克風一樣通過Mi多接口熱靴與Alpha 7R IV連接，音頻以數字信號直接傳輸到相機，減少了轉換過程中的噪音和信號衰減，實現盡可能高的音頻質量。搭配使用音頻擴展連接線可為視頻拍攝提供額外的靈活性。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

新附件擴展拍攝性能

VG-C4EM豎拍手柄：具備與Alpha 7R IV相同的操控方式和設計，升級的防塵防潮性能*19，可安裝兩塊NP-FZ100電池提升續航能力，並且可通過USB接口對電池進行充電。不管是豎拍或橫拍創作，都可為攝影愛好者提供更舒適的拍攝握持感受。

SF-M系列TOUGH規格存儲卡：堅固的超高速UHS-II SD存儲卡，高達約277 MB/s讀取速度和約150 MB/s寫入速度，是攝影愛好者和視頻拍攝用戶在惡劣環境下記錄影像的理想選擇。拍攝高像素RAW照片或4K高畫質視頻，新的存儲卡可以減少拍攝後的影像管理工作時間，同時附帶數據恢復軟件（支持macOS和Windows）。

MRW-S3 USB擴展塢：用戶無需攜帶繁多的讀卡器和各種轉換接口，新的MRW-S3,輕巧便攜的USB擴展塢，提供高速可靠的數據傳輸解決方案。支持USB 3.1 Gen 2和100W USB Power Delivery（USB PD）傳輸協議。配合SL-M和SL-C系列TOUGH規格外接便攜式SSD固態硬盤,最高可達約1000 MB/s數據傳輸。可使數據高速穩定地備份到電腦或SSD固態硬盤等設備，實現高效的工作流程。速度領先的UHS-II SD/mSD讀卡器，支持RAW照片和4K視頻大文件傳輸，節省素材採集和編輯時間。MRW-S3配備HDMI輸出接口，支持4K格式，不需額外的轉接器，直接輸出到外接顯示器。內置eMarker芯片,可支持USB3.1 Gen2格式的主機或USB PD AC 轉換器，輸出功率高達100W。

Alpha 7R IV效果照（Sony）

索尼全畫幅微單Alpha 7R IV將於2019年8月下旬上市；VG-C4EM豎拍手柄和ECM-B1M槍型麥克風將於2019年9月上市；XLR-K3M XLR麥克風適配器套裝將於2019年10月上市；SF-M系列TOUGH規格存儲卡和MRW-S3 USB擴展塢將於2019年秋季上市。欲了解更多新品上市信息，敬請關注索尼中國在線商城( http://www.sonystyle.com.cn/ )、索尼影像圈官方微博( http://weibo.com/diclubsony )、或索尼中國微信公眾號(微信號：sonycn_001)。

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*1：根據索尼靜態影像拍攝測試條件。 *2：“ Hi +”模式下可達10 fps， “Hi”模式最高可達8 fps，最大fps數量取決於相機的設置。 *3：菜單中選擇“跟踪”。此功能無法追踪動物的眼睛。 *4：此功能無法追踪動物的眼睛。 *5：中畫幅（相機）是指傳感器尺寸大於3.6cm x 2.4cm到6.0cm x 4.5cm的相機，影像質量基於索尼測量條件下的分辨率評估結果。 *6：在JPEG（超精細/精細）或壓縮 RAW模式下。 *7：需要 Image Edge桌面應用程序Ver 2.0或更高版本。 *8：Super 35mm模式4K錄製會導致視角變窄。 *9：CIPA標準，僅針對搖擺抖動進行補償，Planar T * FE 50mm F1.4 ZA鏡頭，且長時間曝光降噪關閉。 *10：NTSC制模式下50fps，PAL制模式下100fps。 *11：需要 Image Edge桌面應用程序Ver 2.0或更高版本。如果相機或拍攝對像出現移動導致畫面模糊，則影像合成可能無法成功合成。可能會受到閃光和其他因素影響。 *12： Image Edge™桌面應用程序（“遙控”/“瀏覽”/“編輯”）Ver 2.0版本將於2019年8月發布。 *13：僅檢測到100 Hz和120 Hz閃爍。連拍速度可能會降低。在靜音快門，BULB曝光或視頻錄製時不可用。 *14：某些國家/地區銷售的型號僅支持IEEE 802.11b/g/n（2.4 GHz）無線LAN，某些國家和地區可能會限制5 GHz通信。 *15：Imaging Edge Mobile™移動端應用程序Ver 7.2將於2019年7月發布。 *16：需要Imaging Edge Mobile™移動端應用程序Ver 7.2或更高版本。“在關機期間連接”功能需要在相機設置裡打開，相機和智能手機需要通過Imaging Edge Mobile™來進行藍牙配對。 *17：當顯示HDR（HLG）電影時，通過USB電纜將本產品連接到HDR（HLG）兼容的索尼電視。 *18：無法記錄聲音。僅支持Class 10或更快的SDXC存儲卡。 *19：不保證100%防塵防潮。 *20：通過USB連接供電時，需安裝電池 *21：有關詳細信息和相機兼容性信息，請參閱索尼支持頁面https://www.sony.net/dics/b1m/ *22：有關詳細信息和相機兼容性信息，請參閱Sony支持頁面https://www.sony.net/dics/k3m/

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