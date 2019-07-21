64 Audio Fourté Noir發燒級旗艦耳機發布定價3萬　專利技術解構

耳機發燒友肯定聽過64 Audio之名，這個專做CM IEM的美國品牌前陣子於香港稍為安靜，原來因為更換代理商。近日終於再度活躍，和新代理合作後隨即公布超勁新品「Fourté Noir」，全球限量500對兼開價達3萬港元，作為之前大賣的「tia Fourté」進化版，到底「Fourté Noir」有何特別？

前身為1964 Ears的64 Audio於公模耳機市場一向貴精不貴多，而他們從製作CM的經驗研發出多項引領業界之技術，2年前推出的「tia Fourté」絕對是耳機業界頂級作品，來到最新的限量版「Fourté Noir」可說是集64 Audio之大成，雖然兩者外形相近，而且同樣是3鐵1圈單元，但內含的細緻技術所帶來之聽歌體驗卻不可同日而語。

64 Audio首腦Vitaliy Belonozhko（圖中）親臨「Fourté Noir」香港發布會，聯同新香港代理Ultima Audio Group代表及嘉賓Rose Ma啟動儀式。（胡劍威攝）

為隆重其事，64 Audio首腦Vitaliy Belonozhko由美國親臨「Fourté Noir」香港發布會，除了介紹新產品和公司理念外，最有趣是指出於公開發售的500對「Fourté Noir」之中，有10對是印有他簽名的「特別版」，這10對限量中的限量耳機從製作到包裝都是他親自參與，而且是隨機發貨，不知哪位幸運兒能入手，大家購時記得留意。

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說回「Fourté Noir」本身，4個驅動單元中的「3鐵」分別為1高音、1中高音、1中音，起用了64 Audio引以為傲的tia專利技術，全名為「Tubeless In-ear Audio」。此技術把傳統單元導管去掉，消除不必要的共振所導致之音源細節流失，如果有試過舊版「tia Fourté」的話相信都被其超高音源還原度所震撼，而「Fourté Noir」也是沿用此技術製作，把所有單元都巧妙地配置於耳機之中，令機身更小巧輕盈，同時也推翻愈多單元愈靚聲的舊有理論。至於低音則交給動圈單元處理，營造出強勁氣勢和更豐富的低音，下潛力也夠雄厚。除了tia於新品中還擁有64 Audio另一獨門技術apex，可透過耳機上之開孔，讓困在耳朵內部的空氣可以循環，這項技術除了減少耳膜的負擔以外，還有加大音場的效果。

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而和「tia Fourté」相比最大分別是「Fourté Noir」起用了Mundorf SUPREME頂級銲錫技術，提升訊號傳輸大大減低失真，令音色表現得到最完美的還原。外形上，叫得做「Noir」當然是以黑色為主，採用黑色鋁合金外殼配以鍍銅製面板，突顯貴氣。隨機還配備2.5mm平衡插頭8芯鍍銀耳機線，為耳機完美提升高中低音之分析力。最後值得一提是「Fourté Noir」的低阻抗設計，只得10ohm，對於大部分市面流行的DAP來說都十分易推，初步試聽後，可說從品質到造功「Fourté Noir」都配得上其定價，不過產量如此少，相信發燒友們想入手都不是易事。