Sony眾籌出貼身式冷氣！手機App掌控溫度　夏日消暑冬季取暖

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Sony眾籌出貼身式冷氣，藏於衣服下緊貼背脊，以手機App調教溫度，可於烈日當空下持續送爽，冬日寒流時保持溫暖！？香港夏天潮濕悶熱，天晴時午後氣溫攀升攝氏35甚至40度以上是常態；遇上雨後放晴加快雨水蒸發，更令街道恍如桑拿浴室內。離開冷氣場所到戶外時迎面撲來的熱浪真的非常難受。長時間在戶外曝曬的地盤工人、走路返工返學的上班族及學生，也面臨中暑風險。

無論你相不相信氣候變化和全球暖化，都好難否認近幾年的溫度和天氣模式越來越極端。熱時更熱，凍時超凍，夏天冬天都咁難頂。離開冷氣間到焦土般的戶外是都市人都要面對的痛苦，因此Sony正在為其便攜貼身穿戴式冷氣進行眾籌，務求在極端氣候下改善大家的體感溫度。

貼身空調機Reon Pocket是一款藍牙設備，大小跟卡片套差不多，採用帕爾帖（Peltier）元件的半導體進行熱電冷卻，基本上原理類似雪櫃。用家將此裝置放進一件特製底衫、背後頸椎底位的口袋中，它連接至專用手機App，再點擊一下按鈕啟用和控制溫度，便能瞬間冷卻或進行加熱。Sony聲稱Reon Pocket也可以在寒冷的冬天充當迷你暖，中幫用家保暖。

據Sony的產品網站指，已為這裝置進行了數百次模擬測試，在炎熱暑期時Reon Pocket可以將用家的體表溫度降低攝氏13度（華氏23度）。天氣寒冷時，Sony聲稱它可以將體溫提高約攝氏8度（約華氏14度）。

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Reon Pocket手機App支援iOS和Android，電池續航時間為24小時，以USB-C充電時間只需2小時。由於裝置既小且薄，重量只有85克（3盎司），即使用家須穿著特製襯衫來使用，也不顯眼。Sony計劃推出兩個版本：Reon Pocket Standard和Reon Pocket Lite。Lite版便宜，卻只能手動操作。Standard標準版不單允許用家透過智能手機手動控制溫度，未來更新也將引入自動模式。標準版還允許用家調整風量，以及自定義之「我的模式」。

Reon Pocket不同眾籌方案也附帶特製底衫：

Sony眾籌活動於上周日啟動，於本文執筆之目前已達到了61％的資金目標，還剩23天。不幸的是，Reon Pocket暫定只在日本推出。價格從12,760至19,030日元不等，具體取決於投資者想購買的底衫的版本和數量。Sony聲稱如果得到充足資金支援，支持者可以期待於2020年3月左右入手此款可穿戴式貼身暖通冷氣。

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