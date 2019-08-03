Twitter瘋傳「黑白照」點解睇落係彩色相？剖析大腦錯覺騙局原理

如果話你知上圖張相是黑白照，你或者唔信；但再細心睇清楚，又似乎是事實。近日Twitter上出現一批畫上了彩色線的黑白照片，奇妙的是那些彩色線明明鋪得極疏落，都足以令你驟眼望落覺得是全彩照片。當然知道那不是魔術，但錯覺的原理何來？

近日，一堆看似簡單的「彩色照片」讓社交網絡Twitter的網民為之困惑，全因它們本來都是黑白相，只是在上面蓋了不同圖案、花紋樣式的顏色線，就令觀眾誤以為那些都是全彩照片。

最初引起關注和爭議的是一張由Chuwa Francis所拍、女學生跟烏龜的合照。照片中，女學生似乎都穿著不同顏色的襯衫，有紅、藍、黃和綠等色。但圖像個原底實際上只得黑白色。

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.



What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw — Lionel Page (@page_eco) July 27, 2019

如此視覺幻象，要歸功於GIMP圖像編輯器開發人員Øyvind Kolås（Twitter@hodefoting），他在其Patreon賬戶中自稱「數碼媒體工匠」。早於女生跟烏龜合照傳播前，Kolås已於Patreon分享類似改圖。當中見到的「彩色」實際只是一系列飽和度高的線條，它們形成網格等圖案、覆蓋在黑白照上，便足以令觀眾自動「腦補」成一張全彩照。

Another one, with horizontal lines instead of a grid. pic.twitter.com/sNKSBBkkqT — ̐🐿ṕ̒ͪͬͯ̐̐̐̐̐̚ȉ̓̈̅̄̓̀p͒̍̚p̏͗̊̔͒̐̐í͆͆̓ͮ̔ͮ͆n̒͐̀͆ (@hodefoting) July 25, 2019

Kolås在其文章《Color Assimilation Grid Illusion》表示這批圖像是視覺藝術實驗。他解釋說，當過度飽和的彩色網格覆蓋在一張灰階（Grayscale）圖像上時，會引起「顏色同化」（Color Assimilatio）現象，又稱為「Von Bezold 效應」，指從觀眾腦內感知角度出發，圖像上某個區域的顏色像擴散至附近區域。

Kolås坦言他的飽和度實驗受到受到德州大學厄爾巴索分校（University of Texas at El Paso）工程教授David Novick所創作的「Munker illusion」系列圖像啟發。他也使用了彩色間條斜線、圓波點圖案來覆蓋黑白照，一樣得出相同效果：

Illusory colorization of photo, psychovisual chroma subsampling by simultanous contrast. Small bits of color colorizes grayscale parts of image. Works better at smaller scale; and when looking at other parts of image. pic.twitter.com/7UwkriMy8a — ̐🐿ṕ̒ͪͬͯ̐̐̐̐̐̚ȉ̓̈̅̄̓̀p͒̍̚p̏͗̊̔͒̐̐í͆͆̓ͮ̔ͮ͆n̒͐̀͆ (@hodefoting) July 28, 2019

應用落影片，一樣有效：

Kolås分析指，波形點陣跟打印機使用的半色調（Halftoning）非常相似。在觀眾的視覺系統介入前，色彩同化現象已產生出光學混合色彩（optical mixture of colorsoptical mixture of colors）。而使用彩色斜間線，線之間的隔離越細（排得越密集），色彩同化的效果更突出。

Øyvind Kolås已將此「Color-assimilation-grid」功能加到圖像編輯器GIMP的2.10版本，有興趣試玩的朋友可按此下載。