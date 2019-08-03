Twitter瘋傳「黑白照」點解睇落係彩色相？剖析大腦錯覺騙局原理

數碼生活
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如果話你知上圖張相是黑白照，你或者唔信；但再細心睇清楚，又似乎是事實。近日Twitter上出現一批畫上了彩色線的黑白照片，奇妙的是那些彩色線明明鋪得極疏落，都足以令你驟眼望落覺得是全彩照片。當然知道那不是魔術，但錯覺的原理何來？

近日，一堆看似簡單的「彩色照片」讓社交網絡Twitter的網民為之困惑，全因它們本來都是黑白相，只是在上面蓋了不同圖案、花紋樣式的顏色線，就令觀眾誤以為那些都是全彩照片。

最初引起關注和爭議的是一張由Chuwa Francis所拍、女學生跟烏龜的合照。照片中，女學生似乎都穿著不同顏色的襯衫，有紅、藍、黃和綠等色。但圖像個原底實際上只得黑白色。

如此視覺幻象，要歸功於GIMP圖像編輯器開發人員Øyvind Kolås（Twitter@hodefoting），他在其Patreon賬戶中自稱「數碼媒體工匠」。早於女生跟烏龜合照傳播前，Kolås已於Patreon分享類似改圖。當中見到的「彩色」實際只是一系列飽和度高的線條，它們形成網格等圖案、覆蓋在黑白照上，便足以令觀眾自動「腦補」成一張全彩照。

Kolås在其文章《Color Assimilation Grid Illusion》表示這批圖像是視覺藝術實驗。他解釋說，當過度飽和的彩色網格覆蓋在一張灰階（Grayscale）圖像上時，會引起「顏色同化」（Color Assimilatio）現象，又稱為「Von Bezold 效應」，指從觀眾腦內感知角度出發，圖像上某個區域的顏色像擴散至附近區域。

Kolås坦言他的飽和度實驗受到受到德州大學厄爾巴索分校（University of Texas at El Paso）工程教授David Novick所創作的「Munker illusion」系列圖像啟發。他也使用了彩色間條斜線、圓波點圖案來覆蓋黑白照，一樣得出相同效果：

應用落影片，一樣有效：

Kolås分析指，波形點陣跟打印機使用的半色調（Halftoning）非常相似。在觀眾的視覺系統介入前，色彩同化現象已產生出光學混合色彩（optical mixture of colorsoptical mixture of colors）。而使用彩色斜間線，線之間的隔離越細（排得越密集），色彩同化的效果更突出。

Øyvind Kolås已將此「Color-assimilation-grid」功能加到圖像編輯器GIMP的2.10版本，有興趣試玩的朋友可按此下載

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