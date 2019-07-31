【英雄聯盟LOL】網民力數語音功能被誤用：私隱全外洩！

「中路不見喔」「下路雙人沒閃沒治癒」「N30有兩個人躲在樹後！」「山下還有一隻殘血的」這些對話平常是不是很常出現在你們的語音頻道呢？平常在玩多人競技型遊戲時，團隊默契與溝通很重要，無論是打字、直接用語音溝通，都能夠有效幫助隊友在第一時間了解當前的動向，進而達到快速支援、執行戰術規劃的目的。

《英雄聯盟》的內建語音系統是只有設置給預組隊友使用，因此能透過語音溝通的對象基本上都是朋友、或是熟人；而射擊遊戲的語音溝通，只要是配對在一起的隊友（即便是陌生人）也可以透過系統直接進行溝通，《絕地求生》甚至還可以在遊戲倒數前的等待區直接全頻無差別對話，也有實況主因為這樣的語音功能，在等待配對前受到玩家如同喪屍般的干擾攻擊。

以下為實況主Forsen被大量粉絲干擾的精華影片，請注意音量：

由於射擊遊戲非常吃重即時報位溝通，跟陌生人建立語音聯繫是有其必要性的，若遇到有人是來「亂」的，實在是很想靜音處理！在Reddit論壇中，有網友發文抱怨「如果你要放音樂，請拔掉那該死的麥克風，或是拜託靜音！」，並表示「為什麽大家那麼愛唱歌？我上次還聽到一個10歲小孩在唱抖音神曲《Old Town Road（老城小路）》咧」，引起廣大網友的討論與迴響。

有的時候只是想好好的溝通吃雞，結果會不小心聽到一些不該聽的...

「我上次還聽到一個人講電話，好像是在談公事，他的個人資料、手機號碼全部都被聽到了。」 「常聽到媽媽在後面大吼，小孩在尖叫、哭叫...」

而麥克風收音太好（？）也是一種困擾，有些人使用機械式鍵盤的咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖聲也會連帶收音進去。（Emmanuel/Unsplash）

而麥克風收音太好（？）也是一種困擾，有些人使用機械式鍵盤的咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖咖聲也會連帶收音進去，可以聽到隊友激動的聲音，死掉還會多敲幾下。

「有些人狂咆哮／尖叫真d吵」 「還有人邊吃邊打，嚼食物的聲音很惱人（怒）」

不過也有網友猜想隊友可能是並非故意的，而是忘記把語音發話功能調整成「按鍵發話」，才不小心把音樂、家人的對話等所有的環境音全部收進來；也有網友建議遇到這種直接全部靜音就對了。相對的，利用語音系統和陌生人交流且相談甚歡，後續互加成為戰友也不少。

有網友猜想隊友可能是並非故意的，而是忘記把語音發話功能調整成「按鍵發話」，才不小心把音樂、家人的對話等所有的環境音全部收進來。（ Golden Pan PUBG YouTube截圖）

小編自己有時候玩大逃殺遊戲也會開語音和陌生人溝通，印象最深刻的是玩某款大逃殺手遊，有一位弟弟說他才小三，每次不聽指揮直接衝第一，後來我和朋友受不了，和弟弟說：「弟弟你躲好就好，哥哥姊姊帶你吃雞」，結果弟弟就真的躲起來我們也順利吃到雞。重點來了，打到一半中途還聽到爸爸問他晚餐叫披薩好不好？聽到肚子都餓了啊～～～（咕嚕）

延伸閱讀：

逐漸邁向完成品？ 《異塵餘生 76》即將迎來「私人伺服器」

推理 x 戀愛！《崩壞3rd》團隊全新手遊《未定事件簿》首度曝光​

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】