Facebook突封鎖香港人帳號　用家擔憂Instagram和Whatsapp步後塵

不小心發放了「種族仇恨」言論而被Facebook封鎖帳號的例子屢見不鮮，但近日香港用家卻出現一系列奇怪狀況，不少人突然無法登入、被封鎖，甚至被要求電話驗證，但輸入資料後仍不能使用Facebook，而官方卻沒有任何解說，連登討論區（lihkg）多位網民均表示自己成為受害者，炮轟Facebook無理封鎖、自我審查，妨礙言論自由。

Facebook向來設有投訴機制，用家如見到不安帖子可以作出投訴（Report），官方會因應情況作出行動，一般是封鎖發帖者帳號3天或以上，但在禁言時會附上說明，指出發帖者犯了何事。但近日不少香港網民指出自己突然遭封鎖或無法登入Facebook，而且官方並無合理解釋，更甚是禁言方式各有不同，有人是被要求手機號碼驗證後仍沒法登入；有的則是被指影片或相片需要經過審查，暫時不能登入。也有用家被直接被禁言7天等，在目前香港的敏感時刻，Facebook出現大規模的封鎖帳號問題，令很多網民聯想到政治因素，不滿Facebook自我審查打壓言論，也有人擔心同集團旗下的Instagram和Whatsapp均受影響。截稿時官方仍未有任何回應，如有最近消息我們會再作跟進報道。