時代廣場《龍珠》展Dragonball World Adventure會場限定品公開

「撒亞人，生於這個地方稱呼叫悟空！」《龍珠》（ドラゴンボール）Dragonball World Adventures展，8月8日至9月1日銅鑼灣時代廣場舉行，我感應到有股好強嘅氣！

全球多國舉行的《龍珠》Dragonball World Adventures展，8月8日起就會在銅鑼灣時代廣場開始，一如以往，全個Timesquare戶外室內都有龍珠互動裝飾，更有互動遊戲、紀念品，今次更安排了龍珠「萬變卡」比賽！一齊來看看「龍珠展」七大景點，集齊七粒龍珠，說不定可以召喚出神龍！

其之一 三大經典戰雕像

龍珠就播左廿幾三十年，經典大戰數唔晒，場入面就揀了3大對戰做成巨型情景，分別有超藍格古達 vs 布洛尼、超西悟空 vs 菲利、超藍悟空 vs 超藍比達。

最新電影版超藍格古達大戰布洛尼，真是非常update！（官方概念圖）

此外還有超西悟空 vs 菲利、超藍悟空 vs 超藍比達大戰情景。（官方概念圖）

其之二 魔人布歐像

鐘樓旁邊會見到2米高肥布歐，我同佢都咁鍾意狗仔同朱古力，一齊Selfie先。

見布歐好可愛！（官方概念圖）

其之三 互動拍照專區 體感出龜波

體感出龜波氣功就不算新玩意了，不過呢招太經典，玩幾多次都咁jeng，完成後更可與QR悟空比達合照，下載相片晒上ig。

圖為《龍珠科學展》中同類型的互動龜波氣功遊戲，估計玩法相約。（圖片：龍珠科學展官網）

其之四 筋斗雲空中飛翔

一試踏上筋斗雲在空中飛翔的感覺，但聽說只有心靈純潔之人才能坐上去，你敢坐嗎？

場內還可以坐筋斗雲！不過悟空長大後已很久沒坐過它了。（由於未公開官方圖片，此為漫畫內頁。）

其之五 龍珠模型展

由《龍珠》、《龍珠Z》以至最近期的《龍珠超：布洛尼》電影模型一次睇晒，有冇邊款你有玩過？

ドラゴンボール S.H.Figuarts系列玩具（鍾世傑 攝）

其之六 龍珠卡大賽

逢星期日有天下第一卡game大會！任何人不需要有二百萬美金，都可以免費參加，勝出者11月可以參加亞洲區決賽！

天下第一卡game大會，任何人不需要有二百萬美金，都可以免費參加！（官方概念圖）

其之七 齊集7粒龍珠 召喚13米高神龍實現願望

成個時代商場會收藏7個龍珠QR Code位，下載專用app、收集齊7粒，就可以去大堂用AR實景技術召喚13米高龍神，更有機會獲得《龍珠》精美限定禮品，當中包括時代廣場香港站限定版龍珠閃咭。

神龍呀，請你現身啦！我想要女裝內褲……（官方概念圖）

少女版莊子的景品公仔，推出一個粉彩色會場限定版。（未定價） 超大量會場限定品！ 龍珠是BANDAI一大搵銀神器，場內當然設有pop up store，香港限定有景品版莊子的別色版，還有龍珠型的SHF Stand支架，另外還有黑悟空、金菲利、GT悟空等SHF figure賣！（全部未定價）

（以下會場發售之龍珠玩具未定價，數量有限 售完即止）

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Dragonball World Adventure 時代廣場香港站

日期：8月8日 - 9月1日

時間：10am-10pm (8月8日開放時間為6:30pm-10pm)

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天及有蓋廣場、2樓及12樓

https://www.db-tour.com/dragonballdocks/