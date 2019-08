時代廣場《龍珠》展Dragonball World Adventure會場限定品公開

「撒亞人,生於這個地方稱呼叫悟空!」《龍珠》(ドラゴンボール)Dragonball World Adventures展,8月8日至9月1日銅鑼灣時代廣場舉行,我感應到有股好強嘅氣!

全球多國舉行的《龍珠》Dragonball World Adventures展,8月8日起就會在銅鑼灣時代廣場開始,一如以往,全個Timesquare戶外室內都有龍珠互動裝飾,更有互動遊戲、紀念品,今次更安排了龍珠「萬變卡」比賽!一齊來看看「龍珠展」七大景點,集齊七粒龍珠,說不定可以召喚出神龍!

其之一 三大經典戰雕像

龍珠就播左廿幾三十年,經典大戰數唔晒,場入面就揀了3大對戰做成巨型情景,分別有超藍格古達 vs 布洛尼、超西悟空 vs 菲利、超藍悟空 vs 超藍比達。

最新電影版超藍格古達大戰布洛尼,真是非常update!(官方概念圖)

此外還有超西悟空 vs 菲利、超藍悟空 vs 超藍比達大戰情景。(官方概念圖)

其之二 魔人布歐像

鐘樓旁邊會見到2米高肥布歐,我同佢都咁鍾意狗仔同朱古力,一齊Selfie先。

見布歐好可愛!(官方概念圖)

其之三 互動拍照專區 體感出龜波

體感出龜波氣功就不算新玩意了,不過呢招太經典,玩幾多次都咁jeng,完成後更可與QR悟空比達合照,下載相片晒上ig。

圖為《龍珠科學展》中同類型的互動龜波氣功遊戲,估計玩法相約。(圖片:龍珠科學展官網)

其之四 筋斗雲空中飛翔

一試踏上筋斗雲在空中飛翔的感覺,但聽說只有心靈純潔之人才能坐上去,你敢坐嗎?

場內還可以坐筋斗雲!不過悟空長大後已很久沒坐過它了。(由於未公開官方圖片,此為漫畫內頁。)

其之五 龍珠模型展

由《龍珠》、《龍珠Z》以至最近期的《龍珠超:布洛尼》電影模型一次睇晒,有冇邊款你有玩過?

ドラゴンボール S.H.Figuarts系列玩具(鍾世傑 攝)

其之六 龍珠卡大賽

逢星期日有天下第一卡game大會!任何人不需要有二百萬美金,都可以免費參加,勝出者11月可以參加亞洲區決賽!

天下第一卡game大會,任何人不需要有二百萬美金,都可以免費參加!(官方概念圖)

其之七 齊集7粒龍珠 召喚13米高神龍實現願望

成個時代商場會收藏7個龍珠QR Code位,下載專用app、收集齊7粒,就可以去大堂用AR實景技術召喚13米高龍神,更有機會獲得《龍珠》精美限定禮品,當中包括時代廣場香港站限定版龍珠閃咭。

神龍呀,請你現身啦!我想要女裝內褲……(官方概念圖)

少女版莊子的景品公仔,推出一個粉彩色會場限定版。(未定價) 超大量會場限定品! 龍珠是BANDAI一大搵銀神器,場內當然設有pop up store,香港限定有景品版莊子的別色版,還有龍珠型的SHF Stand支架,另外還有黑悟空、金菲利、GT悟空等SHF figure賣!(全部未定價)

(以下會場發售之龍珠玩具未定價,數量有限 售完即止)

+ 12 + 11 + 10

Dragonball World Adventure 時代廣場香港站

日期:8月8日 - 9月1日

時間:10am-10pm (8月8日開放時間為6:30pm-10pm)

地點:香港銅鑼灣時代廣場地面露天及有蓋廣場、2樓及12樓

https://www.db-tour.com/dragonballdocks/