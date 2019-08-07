太空館外帶鐳射筆教市民觀星！大專天文學界發起【七夕活動】

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

昨（8月6日）晚，浸會大學學生會會長方仲賢於深水埗購買多支鐳射觀星筆，遭便衣警員截查並指他藏有「鐳射槍」，更以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。事件引發深水埗街坊包圍當區警署抗議，要求放人；警方則發射催淚彈、出動防暴警察清場。大專天文學界號召於今日（8月7日）晚上8時，帶同鐳射筆到尖沙咀太空館外教市民觀星。

浸大學生會會長方仲賢於深水埗購買多支鐳射觀星筆，被警員以以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。網民「解放性差異」於LIHKG「連登」討論區發帖「突發！天文學界上陣！明晚七夕，8點太空館外，用雷射筆教市民觀星」。內文表示：「已 fact check: 各大專天文學會老鬼正在草擬聯署聲明，譴責警方拘捕購買觀星雷射筆的學生是打壓天文學界，剛好明晚就是農曆七夕，學界號召明晚（星期三 7／8）8點在太空館外帶，帶同雷射筆教市民觀星。」

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被數名休班警攔截及拘捕。（資料圖片／讀者王先生提供）

本文執筆之際，該帖文被連登網民狂push／pish推上熱門，已獲得7,906個正評，僅14個負評。樓主教路說：「市民可自行購買觀星雷射筆，講明是 100wH 以下能形成光柱的綠光觀星筆即可」只是，有不少網民認為活動太倉促，紛紛表示擔心買不切，詢問現場有無得即時買、深水埗外其他地區何處可買，等等。

Facebook上不少網民及專頁出圖文諷刺事件：

香港大學學生會於官方Facebook專頁解釋鐳射筆與鐳射槍分別。（「 Astronomy Club, H.K.U.S.U」Facebook專頁截圖）

網民踴躍留言，層出不窮：「買雷射筆都要拉要鎖，夜晚抬幾支望遠鏡出黎肯x定係暴動啦（文字經處理）」、「觀個星都要俾人拉」、「警署附近觀星會唔會好 D 呀？教埋佢哋」、「無懼暴政，七夕觀星」、「一路行過去星光大道同遊客一齊睇囉」、、「夠薑咪整兩粒催淚彈過黎」、「一齊幻彩揈HONG KING」、「一起觀星」、「唉 x 拎粒震蛋出街都當我拎核彈（文字經處理）」、「仆x政府而家連觀星都唔俾觀，真係衰到貼地，一於去七夕觀星（文字經處理）」、「買雷射筆觀星都話藏有武器，街市豬肉佬全部都拉得」、「七夕一支公睇牛郎織女星」、「夏季大三角」、「你看到死兆星了嗎」、「一定好熱鬧 預料尖沙咀上空仲會有好多流星」云云。

也有網民好意提醒：「推啦 但小心買個刻又比人拉」、「市面上有d雷射藍光比較大火數 的確有傷害 要小心 買綠光 同埋最好200mw以下」。

【選民登記 2019】臨時選民登記冊網上查詢教學　25日前截止上訴
Twitter瘋傳「黑白照」點解睇落係彩色相？剖析大腦錯覺騙局原理
小紅書在應用商店陸續下架　業內人士透露將會全平台下架
【高達之後有戰神】PlayStation中國夥銀行推 God of War 信用卡
Apple 前線員工發聲明支持香港人「藍精靈」穿起制服就有種責任
人妻沉迷網購丈夫送「Amazon蛋糕」贈慶　外盒拆不開網友笑爆
《復仇者聯盟Avengers 4：終局之戰》iTunes上架！必睇秘密劇本
帝吧出征失蹄　更被官媒俠客島嘲諷　帝吧仍堅持沒有失敗？
日本人妻開IG紀錄老公邋遢麻甩日常　罪證吸引16萬人追蹤「公審」
中國網軍「帝吧」解散未出戰先敗陣　原來想組5千人大軍？
Toshiba 擺烏龍？裝箱錯誤將中國牌子「美的 Midea」熨斗誤銷日本
元朗南邊圍傳被剪光纖？上不了網還有甚麼「後備方案」
【元朗黑夜】香港全線 Apple Store 提早關門
Apple iCloud 隱藏漏洞！神秘軟件可自由取得用家 iCloud 資料
FaceApp 變老相全城熱玩　俄羅斯開發暗藏私隱危機？
すき家（SUKIYA／食其家）擬香港開店！去日本裝App有著數
Amazon PrimeDay特賣日Canon、Sony相機一折賣？網民竟成功收貨！
印尼父母為兒子取名「Google」後　竟獲 Google 送禮祝福！
Google街景騎呢動物相合集！億兆份之一機會偶然拍下呆萌生態紀錄
貓咪專用床？解釋小貓喜歡睡在鍵盤的原因　機械鍵盤更吸引？
【歷史有價】「Apple-I」用戶說明手冊拍賣　高出價近萬美元！
【中國社會信用評分】大數據打撃無賴成未來監獄？即計你有幾分　
小米 Mimoji 再爆抄襲 Memoji ？產品介紹竟用 Apple 短片宣傳
網民電腦顯示卡MSI 1060開機著火！場面誇張疑短路引起【有片】
誤以為 iPhone 支援 5G　調查發現用戶不清楚自己手機功能
印尼爸為兒子取名「Google」盼子女夠高科技博學　下一胎更誇張？
長輩圖產生器　網上工具教學　10秒即製與長輩分享正能量
IKEA 官網任砌梳化未玩夠　推出「梳化字體」供免費下載
日本畫家可愛GIF教睇戲禮儀　善用Apple Watch劇院模式免做缺德人
連登高登多個香港網站癱瘓　Cloudflare 懷疑受網絡攻擊全港死網
蘋果首席設計師 Jony Ive 離職因老闆不重視？Tim Cook回應：荒謬
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。