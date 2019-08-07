太空館外帶鐳射筆教市民觀星！大專天文學界發起【七夕活動】

昨（8月6日）晚，浸會大學學生會會長方仲賢於深水埗購買多支鐳射觀星筆，遭便衣警員截查並指他藏有「鐳射槍」，更以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。事件引發深水埗街坊包圍當區警署抗議，要求放人；警方則發射催淚彈、出動防暴警察清場。大專天文學界號召於今日（8月7日）晚上8時，帶同鐳射筆到尖沙咀太空館外教市民觀星。

浸大學生會會長方仲賢於深水埗購買多支鐳射觀星筆，被警員以以「涉嫌藏有攻擊性武器」罪名拘捕。網民「解放性差異」於LIHKG「連登」討論區發帖「突發！天文學界上陣！明晚七夕，8點太空館外，用雷射筆教市民觀星」。內文表示：「已 fact check: 各大專天文學會老鬼正在草擬聯署聲明，譴責警方拘捕購買觀星雷射筆的學生是打壓天文學界，剛好明晚就是農曆七夕，學界號召明晚（星期三 7／8）8點在太空館外帶，帶同雷射筆教市民觀星。」

浸大學生會會長方仲賢購買「鐳射筆」後被數名休班警攔截及拘捕。（資料圖片／讀者王先生提供）

本文執筆之際，該帖文被連登網民狂push／pish推上熱門，已獲得7,906個正評，僅14個負評。樓主教路說：「市民可自行購買觀星雷射筆，講明是 100wH 以下能形成光柱的綠光觀星筆即可」只是，有不少網民認為活動太倉促，紛紛表示擔心買不切，詢問現場有無得即時買、深水埗外其他地區何處可買，等等。

Facebook上不少網民及專頁出圖文諷刺事件：

香港大學學生會於官方Facebook專頁解釋鐳射筆與鐳射槍分別。（「 Astronomy Club, H.K.U.S.U」Facebook專頁截圖）

網民踴躍留言，層出不窮：「買雷射筆都要拉要鎖，夜晚抬幾支望遠鏡出黎肯x定係暴動啦（文字經處理）」、「觀個星都要俾人拉」、「警署附近觀星會唔會好 D 呀？教埋佢哋」、「無懼暴政，七夕觀星」、「一路行過去星光大道同遊客一齊睇囉」、、「夠薑咪整兩粒催淚彈過黎」、「一齊幻彩揈HONG KING」、「一起觀星」、「唉 x 拎粒震蛋出街都當我拎核彈（文字經處理）」、「仆x政府而家連觀星都唔俾觀，真係衰到貼地，一於去七夕觀星（文字經處理）」、「買雷射筆觀星都話藏有武器，街市豬肉佬全部都拉得」、「七夕一支公睇牛郎織女星」、「夏季大三角」、「你看到死兆星了嗎」、「一定好熱鬧 預料尖沙咀上空仲會有好多流星」云云。

也有網民好意提醒：「推啦 但小心買個刻又比人拉」、「市面上有d雷射藍光比較大火數 的確有傷害 要小心 買綠光 同埋最好200mw以下」。