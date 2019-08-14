Microsoft企業員工家用計劃更新　改推年租訂購模式有折扣優惠

Netflix等影視娛樂工具又好，不同的辦公室生產力工具又好，越來越多數碼服務都以低廉的月計、年計訂用金額吸引消費者青睞。Microsoft 微軟的Office產品服務也正式轉向年度訂用計劃的經營模式！

傳統上，用家只能一次過買斷購買Microsoft Office套件的永久使用許可；但Microsoft正在推動客戶轉向年度訂用的消費模式。ComputerWorld報導，Microsoft企業員工的「家庭使用計劃」（Home Use Program, HUP）更新，逐步轉變為以「年度訂用」（Annual subscription）為本。

HUP本來是為符合條件的公司員工而設的計劃，允許他們購買跟工作場所中所用的相同Microsoft產品供家中使用，員工購買永久許可也享有折扣。

Microsoft的HUP常見問題頁面已經更新，表示舊有HUP的一部份已取消：「Office Professional Plus 2019和Office Home and Business 2019已不再作為家庭使用計劃提供。」如今任何新用戶，包括符合舊有條件的公司員工，都劃一地以七折（30% off）購買Office 365個人版或Office 365家庭版的年度訂用計劃。

HUP的Office 365個人版年費48.99美元（約港幣382元）；家庭版年費69.99美元（約港幣546元）。不過，舊有HUF客戶不用擔心，新的安排並不影響早前買落的永久許可，它們繼續有效。如果根據新的HUP購買年度訂用計劃，即使離開現有雇主，仍可享有未來續訂的折扣。

目前Microsoft仍提供Office 2019永久許可，畢竟仍有不少HUP用家寧願一筆過買斷軟件，不想租用。但是Microsoft也明確指出，這只是幫助HUP用戶轉往Office 365訂用服務的一個過渡期做法。