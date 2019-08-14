Microsoft企業員工家用計劃更新　改推年租訂購模式有折扣優惠

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Netflix等影視娛樂工具又好，不同的辦公室生產力工具又好，越來越多數碼服務都以低廉的月計、年計訂用金額吸引消費者青睞。Microsoft 微軟的Office產品服務也正式轉向年度訂用計劃的經營模式！

傳統上，用家只能一次過買斷購買Microsoft Office套件的永久使用許可；但Microsoft正在推動客戶轉向年度訂的消費模式。ComputerWorld報導，Microsoft企業員工的「家庭使用計劃」（Home Use Program, HUP）更新，逐步轉變為以「年度訂用」（Annual subscription）為本。

HUP本來是為符合條件的公司員工而設的計劃，允許他們購買跟工作場所中所用的相同Microsoft產品供家中使用，員工購買永久許可也享有折扣。

Microsoft的HUP常見問題頁面已經更新，表示舊有HUP的一部份已取消：「Office Professional Plus 2019和Office Home and Business 2019已不再作為家庭使用計劃提供。」如今任何新用戶，包括符合舊有條件的公司員工，都劃一地以七折（30% off）購買Office 365個人版或Office 365家庭版的年度訂用計劃。

HUP的Office 365個人版年費48.99美元（約港幣382元）；家庭版年費69.99美元（約港幣546元）。不過，舊有HUF客戶不用擔心，新的安排並不影響早前買落的永久許可，它們繼續有效。如果根據新的HUP購買年度訂用計劃，即使離開現有雇主，仍可享有未來續訂的折扣。

目前Microsoft仍提供Office 2019永久許可，畢竟仍有不少HUP用家寧願一筆過買斷軟件，不想租用。但是Microsoft也明確指出，這只是幫助HUP用戶轉往Office 365訂用服務的一個過渡期做法。

人多地方唔想斷網　手機2個方法突破網絡擠塞
Apple AirPods 2限時優惠！網店限量劈價減200蚊
vivo S1 香港上市 新低價賣 3200 萬像素前置鏡頭
【有片睇】Galaxy Note 10 系列 AR 塗鴉、3D 掃描實機試
Karcher新FC3原來係高科技地拖？德國清潔品牌首開香港專門店
Samsung Note 10 移除 3.5mm 耳機插　同 iPhone 睇齊無得寸人
AV Show 香港高級視聽展 必試耳機 Fender Sennheiser Campfire
Lenovo IdeaPad S530 評測：文書輕簿之選　學生筆電性價比極高
華為鴻蒙 HarmonyOS 正式發布　開源平台全產品支援挑機 Android
Apple可摺式螢幕裝置將面世？瑞銀：極可能於2021年出摺芒iPad
【One Plus 7、Hauwei Nova 5、紅米K20 Pro】三機攝力比拼！
Logitech K380 跨平台便攜鍵盤 一個keyboard連接多件設備
Samsung Galaxy Note 10 系列快充規格　最高速充電有玄機
三星Galaxy Note10新功能上手玩！速試S Pen動作遙控、玩法更多
Apple iPhone電池封鎖阻第三方維修！非原廠電池不獲健康報告
Samsung Note 10+ 懶人包　Tab S6、Book S、Watch Active 2登場
Samsung Galaxy Note 10上手玩！系列兩機有何分別？一文極速認清
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。