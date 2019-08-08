【思念京阿尼】吹響吧！上低音號取材東宇治高中　府大會比賽奪金

【京都動畫縱火事件】事發已近三星期，日本警方於8月2日公開了部份受害者名單，其中包括《涼宮春日的消失》、《小林家的女僕龍》監督武本康弘，以及京動動畫元老級原畫師及演出家木上益治。這場悲劇無可挽回，有人選擇以較積極的方式懷念京阿尼，宏揚京阿尼作品的美好。

京阿尼人氣動畫《吹響吧！上低音號》（京吹）中故事舞台「北宇治高中吹奏樂部」，其原型取材自現實中的「京都府立東宇治高中（宇治市）吹奏樂部」。《朝日新聞》報導，該校吹奏樂部於8月6日（周二），懷着對京阿尼的思念於府大會比賽上演奏，榮獲金獎。

《吹響吧！上低音號》動畫故事係關於「北宇治高中」吹奏樂部員以全國大會為奮鬥目標。據知，京都動畫的製作員工於2014年夏天期間經常前往東宇治高中的吹奏樂部員取景、取材。總部位於宇治市的京都動畫導演石原立也跟數名工作人員，曾數次參觀與拍攝部員練習，並於大賽後做採訪。

吹奏部顧問近藤和郎，憶述京都動畫人員一絲不苟的工作表現：「逐一測量樂器的零件大小，詳細拍攝演奏時手指的動作。如此細緻的取材令我大吃一驚。」動畫中，就連音樂教室的貼紙和垃圾筒等細節都忠實呈現。京都動畫縱火事件也打擊了該校吹奏樂部部員，近藤案發翌日呼籲「盡自己所能」。

2019年8月6日下午京都府東宇治高中吹奏部成員參加比賽，在京都左京區京都音樂廳演奏。（朝日新聞）

雖然當年協助拍攝課室景的學生部員已經畢業，但因着《吹響吧！上低音號》爆紅，都有後來的部員是睇過動畫而「受感召」，下定決心入學東宇治高中。高中2年級學生關西航汰就因為初中時期在電視上看了「京吹」而燃起「想在跟動畫一樣的風景中練習」之憧憬。「因為從動畫得到感動，所以也想以全力演奏作回報。」關西以如此想法來演奏。

演出結束後，京都府東宇治高中的銅管樂隊成員決定合照。（朝日新聞）

當日第56屆府吹奏樂大賽上，東宇治高中挑戰歌曲為《昂揚的漣漪》（昂揚の漣）。中嶋光跟「京吹」女主角黃前久美子一樣都是上低音號樂手，她說：「因為有同感，而感到悲傷。 我盡了全力。」而就讀3年級的部長伊藤唯夏則表示希望向受災者傳達他們最好的演奏。

台灣網民考證東宇治高中的比賽成績。（網上圖片，取自Facebook專頁「模物語」帖文留言區）

無獨有偶，「京吹」的故事和樂曲激勵不少人心。日本高中棒球錦標賽京都府代表「立命館宇治高校」早前便採用《吹響吧！上低音號》首季主題曲《DREAM SOLISTER》為應援曲，在8月7日對陣秋田縣代表「秋田中央高校」的比賽中，以1:0獲勝。8月13日，立命館宇治高校將同石川縣代表「星綾高校」對陣，屆時應該可以再次聽到《DREAM SOLISTER》演奏吧。

至於香港的京吹迷，似乎也有一個不錯的消息可以聽聽。電影發行商「Neofilms 新映影片」的Facebook專頁昨晚（8月6日）6時上載了一張上低音號黑白繪圖，似乎向觀察暗示《吹響吧！上低音號》電影有機會在香港上映？