《動漫摘星錄》香港人寫的動漫聖經　為咗ACG你可以去到幾盡？

對讀者來說盧子英（盧Sir）這個名字可能比較陌生，但在我們專做ACG副刊的傳媒圈子來說卻是非常熟悉。如果你在Google Search只會知道到他是「香港資深動畫人」，但其實他不單是香港第一代製作動畫的老行尊，真正身份更是一位動漫狂迷兼收藏家，從童年時至今收藏動漫及周邊之多，足以開一個博物館。

喜歡動漫可以去到幾盡？

我第一次接觸盧Sir來自一份有關哥斯拉和特撮的訪問，雖然盧Sir並不特別喜好哥斯拉，但也跟我娓娓道出他所認知的特撮世界，自此便跟盧Sir結緣。盧Sir除了在旺角開懷舊玩具店外，最近還推出新書《動漫摘星錄》，在書展及動漫節均被瞬間搶購，厚皮特別版更是非常搶手，既有利志達繪畫封面又有盧Sir親筆繪畫，我便抽中電腦奇俠彩繪，快樂滿瀉。

利志達繪製的《動漫摘星錄》特別版封面，將盧Sir變成特撮超人。

大家有沒有想過「喜歡動漫可以去到幾盡？」60年代的盧sir正值是對世界充滿好奇之年青時期，因為當年香港不少從日本直接翻印的公仔書充斥市面，令他首次接觸日本漫畫，然後便瘋狂愛上以太空和科幻為題材的作品。為一睹各大漫畫家蘆山真面目，16歲的他竟然寫信給一眾日本漫畫大師，然後跟妹妹一起走到日本探訪他們！要知道當年並不如現在那麼容易能坐飛機去日本，而在那個敢於創新、充滿奇蹟的60年代，那批頂尖漫畫家竟然一一應允了這位年輕人的要求，讓他探訪工作室，一起促膝詳談。

日本最強漫畫大師集結於《週刊少年MAGAZINE》十周年封面。

永井豪英文回信 手塚邀做助手

因此在《動漫摘星錄》中，你會看到各位日本漫畫大師的工作室環境、手稿，還有跟盧Sir的合照。文字上，書內詳細記錄了當年盧Sir探訪漫畫家的經過、戰戰兢兢的心情、對談的內容，還有對各位漫畫家的感觀等，當中如永井豪寄給盧Sir 的英文回信、畫給他手稿、更將盧Sir自己畫的鐵甲萬能俠掛於牆上；跟手塚治蟲在酒店會面，親口對他說將會畫《火之鳥》新作，更邀請他在手塚工作室實習；還有盧Sir當年其中一位最愛的偶像石森章太郎，石森和他交談了整個下午不在話下，門下弟子菅谷充除了為他畫上幪面超人和小露寶簽名畫，後來更邀盧Sir於會刊繪畫「《電腦奇俠》後傳」。另外他還到了講談社參觀，觀摩各位漫畫家的原稿、窺看他們案頭的秘密，更在永安巧的工作檯前拍照留念。盧Sir 跟他妹妹所到的無論是漫畫家工作室還是出版社都受到熱情招待，得此厚遇絕非運氣，而是靠著他的一份嚮往動漫世界的傻勁、以及對動漫非比尋常甚至帶點瘋狂的執迷。

憑著這份對動漫的傻勁和執迷，長大後的盧Sir在香港電台擔任動畫師，不少作品深受這群日本大師影響，如他因為酷愛松本零士的畫風（松本零士簡單幾筆便可以勾畫出修長而非常具吸引力的女性，盡顯大師風範），曾將《銀河鐵道999》其中一個故事自行製作成動畫，自行到工廠買膠片，再自己在膠片上畫上幾百幅畫製作成動畫。這種因熱愛動漫而衍生出的行動力和毅力，令人佩服。

徐克 X 松本零士 =《科幻龍虎門》

另外，書中除了記錄盧Sir跟和漫畫家的關係，也記錄了各位漫畫家跟香港的關係，例如介紹松本零士便提到香港於2017年舉辦的「零士．Future in Hong Kong」展覽，松本大師曾來香港等資料，算是為香港曾經舉辦過的大型動漫活動作出文字記錄，有點可惜是這些展覽沒有圖片刊登。不單止展覽，書中連香港名人跟日本漫畫家的交流也有記載。書中有很多不為人知的本地故事，其中一宗我覺得非常有趣：原來香港導演徐克在1984年曾經相約松本零士會面，更相討拍攝《科幻龍虎門》事宜！本來一個將《龍虎門》動畫化的計劃已不得之了，還要加入「科幻」元素，還要邀請松本零士相助，簡直是核彈級大新聞！很多這類鮮為人知的資訊也夾集內文之中。

除了日本漫畫大師，書內也有介紹中國以至歐美的動漫大師，像四十年代已經開始在製作動畫《鐵扇公主》和六十年代非常受全國歡迎《大鬧天宮》的中國動畫之父萬籟鳴，還有盧Sir因為那盞非常生鬼的檯頭燈片頭而打開話題盒子的《Toy Story》導演、Pixar創辦人John Lasseter。這些介紹讓我們這群只懂日本ACG、口味單一的受眾認識更多世界各地動畫師的故事，開拓視野。

盧Sir跟《Toy Story》導演、Pixar創辦人John Lasseter合照。

後記：不亂拋學術性詞語的良心評論

最後，書中每篇文章末端也會加插一個「盧Sir資料室」，以極精簡的名字概括各位漫畫家或動畫師的生平及盧Sir的個人感想。盧Sir的評語，精簡而不造作、不浮誇也不亂拋學術性詞語，全都是由心出發。如他形容求井豪《惡魔人》：「以旦丁神曲為藍本，將神魔人的複雜關係以漫畫表現，作品中有大量性與暴力描寫，充份反映人性醜惡」、藤子不二雄《Q太郎》：「相比《神奇小子》、《多啦A夢》，我對《Q太郎》情有獨鍾，因為主角並沒有倚靠神奇法寶，也可以帶來一個又一個妙想天開的小故事。」加上此書排版和印刷非常精美，配合大度書頁，觀看盧Sir 的珍藏和各位動漫大師真迹賞心悅目。《動漫摘星錄》既分享了盧Sir 難能可貴的動漫之旅的體驗、又輯錄多年來他彌足珍貴的紙品收藏，稱得上是一本由香港人撰寫的動漫聖經。