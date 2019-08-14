Android 版 Whatsapp 終於可加指紋鎖　遲 iPhone 半年好過冇

早在今年 2 月時份，Whatsapp 就為 iPhone iOS 版本加入了額外的 FaceID 以及 TouchID 保安鎖設定，讓 Whatsapp 在手機本身的密碼鎖之外另加一重保障。 不過這個額外的保安鎖功能一直只存在於 iOS 版本，直至半年後的今日 Android 版本的 Whatsapp 也終於加入類似功能了。

在 iPhone 上的 Whatsapp 可以加入 FaceID 或 TouchID，不過在 Android 上就暫時只可以用到指紋掃描解鎖，而這項功能亦尚在試用階段，只有更新為 2.19.221 版本的 Beta 測試人員，才可以率先試用。而究竟何時才會實裝在正式版本的 Android Whatsapp 之上，就要等官方進一步公布。

在開啟這個指紋鎖功能之後，用戶可以選擇在每次關上 App、或是在設定的時間過去之時再次鎖上 Whatsapp，鎖上後必須要用到指紋解鎖。鎖上後 Whatsapp 的訊息可以隱藏，但所有語音通話依然會響起。

可能會有人擔心，掃描後的指紋資料會被上傳到 Whatsapp 的母公司 Facebook，但由於此指紋掃描所用的是 Google Android 的生物認證 API，保證所有資料會加密並只存放在手機之內，即使是 Google 都不可以染指資料，各位可以放心使用。