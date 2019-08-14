Storm Area 51 Facebook活動搞手辦外星人節　美國小鎮或成大贏家

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【外星人節 Alienstock】Facebook上有人發起的「Storm Area 51」活動越演越烈；由Matty Roberts發起的活動吸引超過250萬願意參加，目的旨在2019年9月20日期間，闖入美國空軍內華達州（Nevada）內的測試及訓練區內傳說有外星生物研究有關的51區（Area 51）。Matty Roberts更宣布發起一個為期3天的活動：外星人節（Alienstock），表示會有震撼消息公布！

「Storm Area 51」Facebook活動全名「Storm Area 51, They Can't Stop All of Us」，由Matt Roberts及The Hidden Sound組織 聯合舉辦，呼籲對外星人傳說有興趣的愛好者，於美國時間9月20日，闖入位於美國內華達州的美軍空軍基地測試與訓練區，傳說曾經有外星生物研究所的「第五十一區」（Area 51），雖然事後Matt表明是開玩笑，並表示不會對任何擅闖軍事基地負責後果，但在Facebook活動中錄得250萬人參加、150萬人表示「有興趣」，最後連美國空軍發言人Laura McAndrews開腔表明不鼓勵市民闖入美軍設施；網絡Memes現在更發展至Matt Roberts及The Hidden Sound再組一個新活動：Alienstock。

外星人節 Alienstock 公布，為期3日於內華達州舉行。 【Alienstock官網圖片】

以航拍機拍攝傳說中「51區」地形 【圖片： Sansculotte @ Wikipedia 德文版】

因應百萬人響應，Matt Roberts與The Hidden Sound組織宣布舉辦ALIENSTOCK，於9月20日於內華達州距離兩小時車程的一個小鎮Rachel，開始為期3天的節日，主辦人稱在ALIENSTOCK活動上承諾，除了相關的音樂活動，主辦單位將公開一系列未曾面世的新聞及消息，並於日前將Alienstock官方網站公開。官方於網頁上希望籌集資金，屆時將提供足夠食物和水、廁所、工作人員及保安等，令這個沙漠派對得以成功舉行。

ALIENSTOCK官網日前正式公開，刊載資料不多 【ALIENSTOCK官網截圖】

Rachel居民：期待熱鬧來臨

未知能否成功舉辦Alienstock，但當地居民「未出發先興奮」！據華盛頓郵報報道，內華達州這個接近「第五十一區」的Rachel小鎮只有98名居民，小鎮上只有一間旅館，並沒有油站及商店等遊客設施，最近的油站更要多走50英哩外的Ash Spring小鎮。但當地居民知道外星人節Alienstock將要舉辦表示興奮，並陸續收到要求到當地採訪的要求。而Rachel小鎮亦在其網站表明當地唯一旅館在9月20日的周末已爆滿，當地並處於沙漠日夜溫差極大，建議來訪者準備充足的露營設備應付。而Alienstock主辦單位預計，將會有5,000至30,000人出席活動。

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