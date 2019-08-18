【取代人類】亞馬遜無人送貨機械人Scout　測試運送加州客戶訂單

亞馬遜（Amazon）已經在美國華盛頓州斯諾霍米什縣的總部附近測試了亞馬遜Scout送貨機器人幾個月。在本周一，它宣佈將擴大「人類替換計劃」，並將開始在加利福尼亞州歐文地區進行大規模測試。

據悉， Scout是一款小型六輪車，側面印有Prime logo，另外它安裝了一系列的感測器以此來幫助其在道路上自動安全移動。

不過需要注意的是，個頭不大Scout只會在週一至週五白天送貨。

據亞馬遜稱，Scout機器人將無縫集成到Irvine地區的客戶訂單中。如果你在亞馬遜上購買東西，您可以通過正常方式運送它，也可以由Scout機器人運送。

幾個月來，亞馬遜一直在訓練Scout交付機器人，使用實際測試和城市數碼類比的混合（使用實際地圖和景觀和障礙物的3D資料）。然而，Scout不是亞馬遜唯一「人類替換計劃」的一員。該公司還在探索使用航拍無人機進行亞馬遜Prime Air服務——儘管像Scout計劃一樣，它仍處於早期階段。

按圖看看現時有哪些送貨無人機器正在研發和測試↓↓↓

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亞馬遜公司（Amazon，簡稱亞馬遜；NASDAQ：AMZN），是美國最大的一家網路電子商務公司，位於華盛頓州的西雅圖。是網路上最早開始經營電子商務的公司之一，亞馬遜成立於1995年，一開始只經營網路的書籍銷售業務，現在則擴及了範圍相當廣的其他產品，已成為全球商品品種最多的網上零售商和全球第二大互聯網企業，在公司名下，也包括了Alexa Internet、a9、lab126、互聯網電影資料庫（Internet Movie Database，IMDB）等子公司。亞馬遜及其它銷售商為客戶提供數百萬種獨特的全新、翻新及二手商品，如圖書、影視、音樂和遊戲、數碼下載、電子和電腦、家居園藝用品、玩具、嬰幼兒用品、食品、服飾、鞋類和珠寶、健康和個人護理用品、體育及戶外用品、玩具、汽車及工業產品等。

2004年8月，亞馬遜全資收購卓越網。2016年6月30日，亞馬遜日本網站推出漢語版頁面；同年10月，亞馬遜排2016年全球100大最有價值品牌第8名。2017年3月29日，亞馬遜宣佈關閉旗下Quidsi部門，原因是無法讓它旗下的Diapers.com和Soap.com兩個電商網站實現盈利。2018年5月11日，亞馬遜正式上調Prime包年會員費，從之前的99美元上調到119美元；同年9月5日，亞馬遜總市值突破萬億美元大關，成為繼蘋果後第二家市值突破萬億美元大關的科技公司。

2019年4月18日，亞馬遜中國正式對外宣佈，將於7月18日停止為亞馬遜中國網站上的協力廠商賣家提供賣家服務，但保留跨境貿易、全球開店、雲計算、kindle等業務。

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