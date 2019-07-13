【網購文化】着過都退貨、威脅唱衰　盤點10種客人常見難頂行為

電商、網購平台的選擇越來越多元，競爭激烈的業者，提供的服務也更快速便捷。但這樣的風氣之下，也養成了許多「奧客」（難頂客人），各種貪小便宜、不負責任的消費行為，讓賣家相當頭痛！

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友分享最常遇見的網拍「奧客」類型，如果你也做過這些地雷行為，小心可能已經成為商家的黑名單了！

No.10 小問題也嫌東嫌西

在網路購物雖然方便又便宜，但缺點就是看不到實品。為了避免爭議，有些賣家會詳細說明貨品狀況，也會貼心提醒運送過程可能會有碰撞，無法接受就不要下標。但還是有些人買了以後又不滿意，真的有瑕疵就算了，最誇張的是連外盒凹到都要抱怨，這樣誰受得了啊！

有些人買了以後又不滿意，真的有瑕疵就算了，最誇張的是連外盒凹到都要抱怨。（Icons8 Team/unsplash）

No.9 狂催買家快出貨

在網路上看中喜歡的商品，下標以後當然會希望快點收到，但未必每個網路賣家都有現貨能提供，有的是用預購的形式，其餘也會註明出貨會需要3-7個工作天不等。但就會有「奧客」完全忽略商家的購物流程，瘋狂私訊賣家「到底出貨了沒」，拜託！人家不是只有你一個客人好嗎？

拜託！人家不是只有你一個客人好嗎？（Bench Accounting /Unsplash）

No.8 要求送贈品

明明商品也沒賣多少錢，卻還要「贈」送東西，是當賣家真的是來積功德？之前就有網友在《爆怨公社》分享遇到的奇葩買家，只買了30元商品，卻向該網友要了其他婚禮小物，甚至問「能不能用送的東西換其它東西？」讓賣家超「傻眼」，最後索性不賣了！

明明商品也沒賣多少錢，卻還要求送贈品。（kira Auf Der Heide/Unsplash）

其他7樣令人匪夷所思的「難搞」客人行為（點擊圖片）▼▼

+ 10 + 9 + 8

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月04日至2019年06月03日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『網拍最常遇到的奧客』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

做生意還做功德？網拍最常遇見的「奧客」（網絡溫度計提供）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】