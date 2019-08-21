【遊日注意】日本推癡漢雷達助女士防狼　高危車站一覽．使用教學

日本「癡漢（色狼）」問題困擾不少女性，當地有公司就推出了「癡漢雷達（ChikanRadar）」，一機在手便可以隨時查看「癡漢」出沒地點，提高警覺。

這個「癡漢雷達」由日本公司QCCCA於8月初推出，使用者可於網上匿名通報「癡漢」出沒地點，並透過地圖查看附近車站曾通報多少宗「癡漢」事件，也能看到「癡漢」出沒車站的「排行榜」，資料每日更新。

日本公司QCCCA推出「癡漢地圖」，整合附近車站曾通報多少宗「癡漢」事件，也能看到「癡漢」出沒車站的「排行榜」，資料每日更新。（ChikanRadar網頁截圖）

使用者亦可以在即時通訊軟體LINE加入「癡漢雷達」的好友，透過「通報按鈕」一鍵通報。不過，這個通報功能不會自動報警，只會讓QCCCA公司統計彙整相同區域通報宗數。

加入LINE好友方法很簡單，先打開LINE，點選下方右側的「…其他」，再選取右上方的QR code圖示，之後把鏡頭對準這條連結的QR code，便可成功加入好友，隨時隨地查看「癡漢雷達」。

在我們試用時看到於東京區域即日排名中，屬於商業區的六本木站案件數最多，比大量年青女性出入的原宿站更高，可能因為前者主要是較文靜的OL活動之地，實在有點出人意料。不少女性在推特上讚「癡漢雷達」方便好用，有份開發的QCCCA公司職員片山玲文表示，「癡漢雷達」旨在讓「沉默的多數不再沉默」。日本專門研究性騷擾行為的機構「#WeToo Japan」今年一月公布的調查顯示，受訪6000名關東地區女性中，近半數曾在電車、公車或馬路上被性騷擾經驗，但逾半數都選擇忍耐，只有不到一成會報警或通報站務人員。

目前這項服務只涵蓋日本地區，亦只提供通報「癡漢」，未來預計會加入通報偷拍、故意撞人等其他令人不快行為。

網上通報「癡漢」行為可按此，查詢「癡漢」出沒地圖則可按此。