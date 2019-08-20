日本電子過關使用教學　香港人去旅行入境免填黃卡明年實施

【日本旅遊 通關電子化】2019年4月，日本試行於成田機場第三航廈實施以電子方式，代替實體「攜帶品、另外寄送物品申告書」（俗稱黃卡），在領取行李後入境時，沒有攜帶過量免稅品，超過100萬日圓財物、及帶有任何違禁下可快速通關的新措施，將在2019年8月底起擴展至可供外國人包括香港人以iOS、Android手機上以「税関申告アプリ / Customs」App代替填表，以下簡單介紹方法並提供注意事項，包括明年起可正式使用的日本機場名單。

2019年4月15日起，日本海關已提供於成田機場3號航廈試行電子海關檢查站，於電子申報閘口前（行李輸送區前）使用等待行李時間，可於日本海關「税関申告アプリ / Japan Customs Declairation」App填寫電子版「攜帶品、另外寄送物品申告書」（俗稱黃卡），取得App中提供的QR Code後連同護照於自助海關申報機前掃描一下，成功報關後閘門自動打開，官方指最快5秒可以完成通關手續。

下載iOS版 税関申告アプリ

下載Android版 税関申告アプリ

配合NEC一整套包括容貌、瞳孔，指紋/掌紋，手指靜脈，聲音和聲學的生物認證系統Bio-IDiom，令未來機場入出境更快捷。 【NEC Youtube截圖】

先透過連結下載iOS或Android版「税関申告アプリ」App

↓↓電子申告書填寫方法【點圖放大】↓↓

+ 5 + 4 + 3

在自助報關申報機前，掃描護照及透過税関申告アプリapp取得的QR Code同時掃瞄

取得後自助過關會顯示成功取得資料，然後可以帶同行李到自助閘口過關

過關閘口會有容貌識別系統，在過關時要除下太陽眼鏡及帽子才可防止誤認。

6大機場明年正式使用

日前「税関申告アプリ」App已由日本國民限定，開放予外國人使用app自助報關；現時暫時只有成田國際機場（Narita Airport）第三航廈使用，而趕及東京奧運前、2020年3月起將會在日本6大機場全面使用自助報關系統，包括北海道 新千歲機場、東京成田國際機場（一、二號航廈及現正使用三號航廈）、羽田機場（東京國際機場）、大阪 關西國際機場 、名古屋 中部國際機場及 九洲 福岡機場。