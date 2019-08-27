iPhone 11最新消息：多角度Face ID＋暗光拍攝　媲美傳統相機

據彭博社消息，2020版新iPhone 11將在攝像頭方面全面升級，如拍攝更好的暗光照片、多角度Face ID面部識別、新的iPad、更便宜的家庭影院等新驚喜。報道稱，新一代iPhone將於9月10日發佈會上亮相。

據悉，根據彭博社發佈的蘋果當前產品線的細目，其中包括一些新的iPhone 11細節，以及即將發佈的iPad Pro更新資訊，以及到2020版新AirPods和更便宜的HomePod。

對於即將到來的新iPhone，彭博社報導肯定了有關OLED型號的專業命名方案的傳言。正如所料，該消息稱iPhone 11 Pro版的主要焦點是新的三重照相機系統，它結合了廣角，遠攝和超寬鏡頭。

彭博社稱，iPhone 11 Pro軟體將能夠同時從每個鏡頭中拍攝三張圖像，並將它們組合在一起，從而生成更高解析度的圖像，「與某些傳統相機相媲美」，並提高iPhone的暗光攝像頭性能。使用者還可以在拍攝後調整圖像的幀和裁剪；9to5Mac之前報導稱，這項功能將被稱為「智慧幀」。

彭博社還表示，新iPhone 11 Pro的視頻品質將「大幅提升」。對於iOS13，蘋果在照片應用程式中提供了一整套視頻編輯功能。彭博社說，iPhone 11 Pro將能夠即時應用這些調整，因為視頻正在錄製中。

按圖看看早前傳出iPhone 11的外觀及基本規格↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

另外一個關於新iPhone 11 Pro的亮點，似乎包括對人臉識別Face ID進行了重大更新。彭博將新的感測器硬體描述為「多角度」：新iPhone 11將包括一個新的多角度面部識別感測器，它可以捕捉更廣闊的視野，這樣用戶就可以更容易地解鎖手機，即使設備是平放在桌子上的。

TF分析師郭此前表示，iPhone 11將提供升級版的面部識別體驗，具有更強大的泛光燈，以限制來自環境紅外源的干擾。對於iPhone XR的繼承者，據說蘋果正在開發一種新的綠色選項，它將從單鏡頭升級為雙鏡頭攝像機系統。

當然，新iPhone11手機將與蘋果的下一代矽晶片A13一起推出。彭博稱，該晶片將包括一個新的「矩陣」輔助處理器，以優化某些任務。

去年8月30日，蘋果發出了iPhone XS和iPhone XR的新聞發佈會邀請。假設蘋果今年也遵循同樣的模式，邀請應該在下周某個時候發出。由於iOS細節洩露，我們預計活動將於9月10日舉行。

蘋果iPhone 11R的一組高清渲染圖↓↓↓

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