【Apple】如果Steve Jobs還活着　會怎樣對抗歷代最醜iPhone

如無意外，再過2個月被網友譽為蘋果歷史上「最醜」的iPhone即將發布，售價依然超過萬元，並極有可能不支持5G。與此同時，曾和喬布斯一起打天下的靈魂設計師莊拿芬伊夫宣布離職，並引發了一系列的高層大換血，如今的蘋果風雨飄搖。 網友戲稱「喬布斯的棺材板快要按不住了！」玩笑歸玩笑，但這句話反而引起了小編的一個疑問：如果喬布斯還活著，他會對今天的蘋果做些什麼呢？

1、喬布斯：砍掉iPhone！

熟悉蘋果歷史的都知道，當初喬布斯的回歸，把處於破產邊緣的蘋果公司拯救了回來。而喬布斯回歸蘋果的第一件事，就是大刀闊斧的進行產品改革。當時蘋果公司雖然有很多產品，但整體業績都十分低迷。喬布斯憑藉強大的魄力，將這些產品全部砍掉。

在對產品進行重新的梳理之後，喬布斯推出了名噪一時的iPod。以今時今日的眼光來看，這就是個MP3而已。但是在當時那個時代來講，iPod的出現可以說是順應了數字多媒體時代的潮流。也正是因為蘋果iPod的熱銷，讓蘋果公司起死回生。

如果說上面的故事彰顯出喬幫主的「魄力」，那麼蘋果iPhone的推出，則表現出喬布斯的「敏銳」。或許正是因為喬布斯極為敏銳的洞察力，才會令蘋果在2007年極具前瞻性的推出iPhone，並成為未來移動互聯時代的引領者，且風靡至今。

讓蘋果公司起死回生的喬布斯和他的iPod（Newsweek封面）

時至今日，距今第一款iPhone的發布已經過去超過十年。移動互聯網經過十年的高速發展，已然觸碰到行業的天花板。不僅僅是蘋果，目前整個手機行業都在面臨著下滑的趨勢。當手機這門生意已經不再坐擁紅利的時候，或許喬布斯的決策會更加果斷。

如果喬布斯還活著，或許今天的蘋果將不再會對iPhone重度依賴，或許我們會看到蘋果更具顛覆性的產品出現，比如蘋果汽車、蘋果智能家居，或者蘋果基於物聯網的產品。至於具體是什麼，這恐怕只有喬布斯這個鬼才才能想出來，並將其帶入現實。

沒錯，喬布斯就是那種天生為創造和顛覆而生的人。如果喬布斯還活著，或許今天的蘋果iPhone絕不會出現瀏海屏、跑馬框、浴霸等吐槽點，甚至iPhone這條產品線整體被砍掉也並非沒有可能。「不破不立」的好戲，或許已經在今天的蘋果公司再次上演。

甚至iPhone這條產品線整體被砍掉也並非沒有可能。（Sara Kurfess／Unsplash）

2、喬布斯：讓庫克回家！

在今年最新發布的《Tim Cook提姆庫克傳》當中，庫克講述了當年與喬布斯相處的最後一段時光。2011年8月11號，一個星期日，庫克拿起手機，接通了一個電話。電話那頭是史蒂夫·喬布斯，他請庫克到他家裡做客。

當他抵達之後，很快發現了此行的目的：喬布斯希望他接任蘋果公司的CEO。而在那個時候，已經是喬布斯身患癌症的第八年，並且剛剛經歷了肝臟移植手術。儘管兩個人都心照不宣，但是其實他們心中都明白，喬布斯已經時日無多。

多年以後，庫克回憶起這次拜訪，他和喬布斯其實始終在圍繞著一個核心討論，那便是「我當CEO，喬布斯當董事長，這究竟意味著什麼？」庫克始終不願意相信，喬布斯居然願意交權。因為喬布斯的獨斷專行，早已經是整個業界盡人皆知的事情了。

（《提姆庫克傳》）

2011年8月24日，在蘋果的董事會例會上，喬布斯正式將CEO職務授予庫克。同年10月5日，喬布斯去世，從此便開啟了蘋果公司的庫克時代。回顧這近十年，庫克雖然不能說是一個創造者，但卻是一個務實的經營者，他把蘋果推上了萬億美元的巔峰。

人們批評庫克經營的蘋果公司失去了靈魂，失去了創新，但這其實更多的是跟喬布斯去進行比較。喬布斯就是那種典型的天才，甚至帶些偏執。而庫克則是遵從內心的非產品型管理者，儘管缺少了像喬布斯那樣的光環，但卻一步步讓蘋果更加賺錢。

如果說喬布斯是風火雷電，那麼庫克則更像是潤物無聲。兩個人性格以及理念決然不同，喬布斯必然無法認同庫克「吃老本」的做法。假如喬布斯還活著，或許早就讓庫克回家了。甚至如果不是因為癌症，庫克都沒有機會成為喬布斯的繼任者。

庫克則是遵從內心的非產品型管理者，儘管缺少了像喬布斯那樣的光環，但卻一步步讓蘋果更加賺錢。（Lee Campbell／Unsplash）

3、喬布斯：把蘋果賣掉！

不可否認喬布斯絕對是一個天才，甚至是鬼才，但仍需要客觀的看到，他所處的時代是一個技術浪潮的開端，是一個科技時代的崛起。因此，正如我們不否認喬布斯的才華，我們同樣也不得不承認喬布斯是一個時代的幸運兒，但他不是神！

有人說喬布斯的偉大，有很大程度上是因為喬布斯的「離開」。其實正如很多被人們傳頌的偉人那樣，他們懂得在最輝煌的時候「激流勇退」，從而把自己最輝煌的一面留給世人。唯一不同的是，是命運幫喬布斯做出了「離開」的選擇，而非他本人。

雖然喬布斯不是神，但卻是一個足夠聰明的人。而一個聰明人，知道應該在什麼時候放手，從而讓自己的利益最大化。從某種意義上來講，喬布斯也是一個商人，且並不比其他商人更加高尚。或許面對走向頹勢的蘋果公司，喬布斯會選擇賣掉蘋果。

喬布斯會選擇在萬億巔峰賣掉蘋果嗎？（網上圖片）

1976年喬布斯等人聯合創辦蘋果，喬布斯擁有30%股份。1985年喬布斯被董事會踢出局，他一氣之下出清了蘋果股票，只留下一股作為紀念。儘管後來喬布斯回歸蘋果，但直至離世時僅持有約550萬蘋果公司股票，大約佔蘋果公司總股本的0.585%。

如今的蘋果公司，其實是一家股權十分分散的公司，即使第一大股東美國先鋒集團也僅有6.43%的持股比例，蘋果公司的實際控制人是8名董事組成的董事會。按照這樣的股權結構來看，即使喬布斯還活著，在蘋果公司也難做到「一言九鼎」。

如今站在前台的庫克，其實是在給背後的董事會打工罷了。如果今天讓喬布斯重新回到原來的位置，那麼恐怕喬布斯也許會趁著蘋果走上萬億巔峰的時候，選擇再次出清蘋果股票吧。良禽擇木而棲，敏銳的喬布斯自然也懂得「盛極必衰」的道理吧！

當營銷成為公司的主導它將徹底失去創新（中關村在線）

其實早在25年以前，喬布斯就預言了蘋果的摔落。而導致蘋果衰落的核心問題，便是和那些曾經偉大的科技公司一樣，「營銷」逐漸成為公司的主導，而非「產品」。而一家公司側重於營銷而非從根本上解決用戶的問題，那麼它將徹底失去創新。

而如今的蘋果公司，不就是當年喬布斯口中的典型的「大企業病」麼？然而當這種營銷至上的風氣已經在公司內部根深蒂固，相信即使是喬布斯在世也難以扭轉乾坤。其結果或許無外乎，喬布斯徹底放棄蘋果，或者董事局把這個「異類」再次踢出局。

按照喬布斯的脾氣，他或許會再次創業，把他的智慧和財富投身到下一個浪潮當中，再次成就輝煌。當然，他也許會像比爾蓋茨和巴菲特那樣轉投慈善事業，因為那是很多美國富人的「合理選擇」。畢竟，喬布斯也是人，是人便無法免俗。

（Max Nelson／Unsplash）

結束語：時代造就英雄

每個時代都有每個時代的巨人，比如過往的IBM、微軟、英特爾，他們在他們的那個時代為人類所做出的貢獻絲毫不遜色於蘋果，但卻依然無法戰勝時代的變遷以及科技浪潮的更迭。最終從光輝走向暗淡，從台前走向幕後。

一時間，我們很難說清楚究竟是時代造就了喬布斯，還是喬布斯創造了時代。但在今時今日，無論是時代創造的喬布斯，還是喬布斯創造的時代，都已經離我們漸行漸遠。下個時代，一股東方力量或將崛起，讓世界矚目！

【本文獲「中關村在線」授權轉載】