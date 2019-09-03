Canon 最新EOS 90D、EOSM6 Mark II像素飛躍　連拍錄影冇難度

上星期Canon（佳能）正式發佈了EOS 90D單反、EOS M6 Mark II微單，兩者均具備約3250萬有效像素，這也是現有APS-C畫幅的最高水準。那麼這兩款新機有哪些厲害之處？新品的問世對於整個相機界又有何影響？筆者在此為大家帶來解讀。

APS-C畫幅迎來像素飛躍

縱觀數碼時代相機的發展史，其實就是感測器像素的進化史，這話一點也沒錯。

眾所周知，全畫幅感測器的像素水準在持續提升，從2012年Nikon D800/D800E的3630萬，到2015年佳能5DS/5DS R的5060萬，再到2019年索尼A7R4的6100萬。7年時間，像素數幾乎翻倍，越來越高的像素也在不斷刷新著民用相機的畫質水準。

相比之下，APS-C畫幅在近些年幾乎是“原地踏步”。早在2011年，Sony NEX-7、A65、A77三款相機率先配備了2430萬像素的APS-C感測器；2014年Samsung曾推出過2800萬像素的NX1微單，但這一品牌早已退出了相機市場；直到2019年7月，現役APS-C畫幅的最高像素還僅僅是Fujifilm X-T3/X-T30的2610萬。8年的時間，像素數幾乎沒有升級。

為何APS-C畫幅想提升像素這麼難？一方面相比全幅，其感測器尺寸更小，增加像素數的難度更大，控噪、寬容度等都容易受到影響；另一方面，APS-C機型往往對應的是入門、中端用戶群，受整機成本的限制，強行拔高像素水準對於廠商而言顯然不划算。

但是，就在今天，Canon EOS 90D、EOS M6 Mark II帶來了高達3250萬的像素水準，時隔8年APS-C畫幅終於迎來了畫質革新。更重要的一點，這兩款相機的售價並不算貴，90D、M6 Mark II的國內機身定價分別為人民幣7649元和5749元，結合新機的配置，這樣的價格可以說非常有吸引力。

不止高像素，對焦、連拍、視頻我都要

除了像素堆高之外，EOS 90D、EOS M6 Mark II在參數這塊還有啥看點？看點多了去了，咱分三點來說

1. 對焦

90D雖然依舊是“45點全十字+全像素雙核”的配置（這一點與80D相同），但新增了約22萬像素的RGB+IR測光系統，光學取景下具備更好的面部識別能力；即時取景下焦點覆蓋面增至88%，同時支持人眼追蹤。對於人像攝影而言，90D將會帶來非常強的易用性。

而M6 Mark II作為一款微單，仍然採用了全像素雙核對焦系統，焦點覆蓋面同樣增至88%，支援人眼追蹤，並且帶來了-5EV的暗光對焦能力。從紙面參數上看，M6 Mark II的對焦規格和之前的EOS RP基本一致，全幅機對焦系統“下放”到更親民的APS-C機型，新機的誠意可以說是相當足了。

2、連拍

比起對焦系統的小修小補，Canon這次的兩款新機在連拍方面有著更大提升，其中90D在光學取景時具備最高約10張/秒的追焦連拍速度（80D為5張/秒），M6 Mark II則是約14張/秒（初代M6是7張/秒）。在3250萬的高像素下還能提供10張/秒甚至更高的追焦連拍速度，兩者的捕捉力非常能打。

90D是10張/秒追焦連拍，M6 Mark II則是14張/秒，捕捉力非常強（中關村在線授權使用）

3、視頻

無裁切4K 30P + FHD 120P，這是Canon新機通用的視頻規格，無論是之前發佈的G5 X Mark II、G7 X Mark III，還是這次的EOS 90D、EOS M6 Mark II均是如此。無裁切4K保證了視頻畫質和廣角焦段的可用性，全高清下的更高幀率則為慢動作記錄提供了可能。

除了夠用的硬參數之外，此次發佈的兩款新機均配有麥克風插孔，允許使用者通過外接麥克風完成收聲，另外全像素雙核對焦在視頻拍攝中也能帶來平滑、自然的焦平面切換體驗，這也是佳能一貫的優勢所在。總的來說，儘管這兩台新品並非純粹的視頻機，但在視頻錄製方面都有著不錯的實用性，能滿足視頻愛好者或是vlog博主的使用需求。

無裁切4K是Canon新機的一大亮點，保證清晰度的同時，廣角鏡頭也能被利用起來（中關村在線授權使用）

專業操控+便捷分享

機身方面，由於Canon單反、微單的整體風格已經趨於成熟，因此可以看到90D和M6 Mark II的外觀相比前代機身來說並沒有太大變化。不過在操控性上，這兩款相機都帶來了一定的優化，整體都有著更專業的使用體驗

先說EOS 90D，新機的最大變革之處在於加入了焦點選擇撥杆，通過取景器拍攝時能大幅提升對焦效率，而在此之前這一直是佳能高端機型的專屬配置，僅用於1D、5D、7D系列機身。

焦點撥杆再加上約100%視野率的光學取景器、1/8000s的機械快門，90D雖然看起來只是一台“人畜無害”的中端單反，但它的核心配置其實已經是專業單反的水準了。唯一可惜的是，新機仍然採用單SD卡槽設計，也許是出於成本及體積控制的考慮。

再說EOS M6 Mark II，這款小微單在操控區域新加入了AF/MF撥杆及對焦開始按鈕，切換自動、手動對焦時會更加方便，而對焦按鈕也會帶來類似單反上AF-ON按鍵的體驗，更適合進行高速追焦連拍。

新機還使用了類似之前EOS M5的多功能撥輪設計，取消了獨立的曝光補償轉盤，整體操控的自由度更高了。另外搭配外接取景器時，EOS M6同樣支援拖拽對焦功能，能夠帶來類似單反的高效對焦體驗。

而在無線功能方面，90D、M6 Mark II均支持Wi-Fi傳輸、遙控，而且通過新版佳能Camera Connect APP可以將相機拍攝的圖像自動傳輸到移動設備上，筆者個人認為新功能在商業外拍、戶外直播中能夠發揮更大的作用。

+ 2

影像圈的春天要來了？

綜合此次新機的亮點來看，不得不說這次“牙膏廠”的牙膏管似乎是擠爆了，無論性能還是操控，90D、M6 Mark II在同級別機型中都有著很強的競爭力，而新機的價格（尤其是90D機身僅售7649元）更是誠意十足，說是APS-C畫幅市場的“破局者”也不為過。

對於整個影像圈而言，Canon新機將APS-C畫幅的像素上限拔高到了3250萬的水準，這一舉措必將帶動其他廠商來與之競爭，相信我們很快就會看到Sony、Fujifilm等品牌的高像素APS-C畫幅機型問世。

另外，APS-C畫幅機型對應的大多是入門、中端玩家，此前這批用戶群體與3000萬以上的高像素裝備基本無緣，而Canon這次則提供了一個機會，不到6000元的價格就能買到3250萬像素的EOS M6 Mark II機身，對用戶而言無疑是個好消息。

除了兩款APS-C畫幅新機之外，Canon也沒有忘記自家的全畫幅微單系統，同期發佈的還有RF 15-35mm F2.8L IS USM、RF 24-70mm F2.8L IS USM這兩支頂級大三元RF鏡頭。當然，高素質鏡頭是為高階專業玩家準備的，兩支新鏡售價均為15299元，對於普通用戶來說還是有較高的門檻。

如今這個全幅高像素時代，APS-C畫幅終於迎來了像素爆發，那麼Canon的兩款新機究竟會有怎樣的市場表現？新感測器的成像素質是否理想？競爭對手又會如何回擊？相信在後續的時間裡，這些問題的答案會逐一揭曉。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】