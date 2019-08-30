【Nikon、Canon、Sony】全片幅時代大廠們卻不放棄APS-C原因是？

攝影誕生之初是一項「高門檻」的技藝，複雜的拍攝操作、高昂的器材成本，讓攝影藝術注定只能是少數人專享的福利。不過如今的攝影早已走進了千家萬戶，高階設備的售價也一路走低，以前代表著「高端、專業」的全片幅相機，現在的價格也已經越發親民友好，更多的品牌加入其中想要分一杯羹。

如今這個全幅時代，為何各廠商還不放棄APS-C？

但就在全幅如日中天的同時，曾被人屢屢唱衰的APS-C畫幅卻又有了復甦的跡象，Canon、Sony、Nikon三家大廠紛紛要發布新款機型。在這個全幅時代，APS-C還有價值嗎？業界巨頭為何仍在這一領域頻頻發力？筆者在本文為大家帶來梳理——

01 APS-C的優勢在哪？

第一個問題：APS-C畫幅究竟有何優勢？

說實話，像素方面APS-C會被全畫幅吊錘，這已是不爭的事實。全幅的傳感器尺寸更大，這也決定了其擁有更高的像素上限，目前像素最高的APS-C機型是Canon即將推出的兩款新機（EOS M6 Mark II、EOS 90D），均具備3250萬像素，而SonyA7R4作為全幅像素之最，具備6100萬的像素水準，足足高出了近一倍之多。

黃色部分是全畫幅，紫色則是APS-C，傳感器尺寸的差異還是蠻大的。（中關村在線）

不過，追求超高像素的畢竟只是極少數人，對於日常拍攝記錄而言即便是1600萬像素也夠用，況且APS-C畫幅的底並不算小，控噪、寬容度等硬參數還是不錯的。另外如今的APS-C畫幅相機在對焦、連拍等方面整體也有著不俗的水準，靜態、抓拍、視頻都可以勝任。

另外，相機的體積大小，往往和其機身性能、傳感器尺寸成正比，同定位下全幅機要比APS-C機型大一圈。輕巧的機身意味著更好的便攜性，再加上APS-C產品本身的性能並不差，無疑是更好的隨身攝影裝備。

還有一個容易忽略的問題：鏡頭。APS-C畫幅的像場較小，覆蓋其像場所需的鏡頭體積相比全幅也要小得多，因此能實現更加緊湊的套機設計。總的來說，能在畫質夠用的前提下帶來遠勝於全幅的便攜性，這是APS-C畫幅的一個核心優勢。

02 APS-C將何去何從？

如果說攝影人選擇APS-C的理由是「兼具性能與便攜性」，那麼對於廠商而言，堅守APS-C畫幅市場又有怎樣的戰略意義呢？答案其實也很簡單：抓住預算不夠充裕的用戶，說白了就是搶占更多市場份額。

為何攝影能走進千家萬戶？一方面，智能手機拍照越發強大，讓更多人無需相機就能get到攝影的魅力；另一方面，價位親民的單反、微單成為了相機市場的香餑餑，而APS-C機型正是典型代表，諸如Canon600D/60D、NikonD5 100/D90、SonyA6000等產品均是數碼相機時代的爆款，這些無一例外都是APS-C畫幅機型。APS-C畫幅的性能、便攜性戳中了大多數新手玩家的痛點，而本身豐富的鏡頭群以及兼容全幅鏡頭所帶來的擴展性同樣頗有誘惑力。

撇開之前的那些爆款不談，如今的APS-C畫幅相機可以說已經是「白菜價」了，Canon3000D單反套機只要2699元，NikonD3500、SonyA5 100的套機也都不到三千，這樣的價位大多數用戶都能承受，而四五千的價格已經能拿下一台性能全面的中端APS-C相機了。相比高端專業玩家而言，入門用戶才是相機市場的大頭所在，增加入門市場的佔有率，對於每個相機大廠而言都有著重要的意義。

+ 8 + 7 + 6

不只是入門新手，APS-C畫幅對於準專業玩家也有吸引力。例如對於喜愛抓拍動物的人群而言，並非所有人都負擔的起Canon1DXII、NikonD5、SonyA9這一級別的旗艦，動輒兩三萬的機身價格可不是鬧著玩的，這時，各家的高階APS-C機型（Canon7D2、NikonD500、SonyA6500等等）就成了他們的「救命稻草」，價格便宜得多，但在追焦、連拍方面同樣能帶來強悍的表現。面對專業級的拍攝需求，APS-C畫幅同樣是最具性價比的選擇。

當然，隨著高端手機拍照能力的飛躍，再加上全畫幅相機價格越發親民，曾經品類眾多的APS-C市場正在被不斷蠶食，因此進一步精簡產品線是各家廠商的當務之急。日後的APS-C市場，產品細分不會再像以往那般精細，個人認為「便攜親民」、「專業進階」這兩個定位將會成為各廠商的發力點。

03 APS-C有哪些新機？

聊完了APS-C畫幅本身的優勢及發展方向，那麼最後就該說說最近都有哪些機型值得關注了。從現有的諜報來看，Canon、Sony兩大廠商在下週都將推出APS-C畫幅新機型，其中Canon是EOS M6 Mark II、EOS 90D，8月28日發布；Sony則是A6200、A6700 ，8月29日發布。相似的定位，連續的發佈時間，看來這兩品牌是在APS-C畫幅這塊槓上了。

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先來說說Canon。關於Canon這兩款新機，具體參數、外觀都已經完全曝光了，EOS M6 Mark II依舊是便攜小微單的設計，但整體性能非常猛，3250萬像素APS-C畫幅、14張/秒連拍、4K 30P視頻、全像素雙核對焦（支持-5EV暗光對焦）……完全是專業全能相機的規格了，無論拍照、連拍還是視頻，它的參數在同級別內都處於領先水平，如果機身價位定在4000~5000之間，這款機器將會是現有性價比最高的APS-C畫幅微單。

至於EOS 90D則有點兒意思，同樣是3250萬像素APS-C畫幅，10張/秒追焦連拍、45點全十字+全像素雙核對焦、4K 30P視頻、100%視野率光學取景器、防塵防滴濺機身、多角度翻轉觸控屏……新機的機身看起來和之前的80D很相似，但加入了焦點撥桿，整體操控性更專業了。照這個規格來看，90D將之前80D、7D2兩條產品線結合到了一起，是否能為日漸消沉的單反系統帶來一絲新的活力呢？

面對Canon的大舉進攻（Canon這次的新機是官方曝光，很強勢），Sony的兩款新品就顯得非常低調且神秘了，目前僅僅知道Sony將會發布兩款APS-C微單，連具體型號都是暫定，一台A6200為入門級的定位，代替A6000；另一台A6700則是高性能機型，接棒A6500。兩款新機發布後，將會與現有的中端機A6400一起，組成SonyAPS-C微單三劍客。

對於Sony這一品牌，「黑科技」一詞是其最好的詮釋，刷機身速度是出了名的快，同時其相機類產品往往都有著強悍暴力的性能，雖然近幾款APS-C機型相對有些不溫不火，但對於兩款神秘新品筆者依舊非常期待。當然，Sony最需要改進的還是它的操控性，如果新機能進一步豐富觸屏功能，同時優化撥輪鍵位設計，那麼其競爭力也會更上一層樓。

除了已經板上釘釘的Canon、Sony之外，關於Nikon將推出APS-C畫幅微單的傳聞也是鬧得沸沸揚揚。Nikon前不久剛剛註冊了EN-EL25新型電池，而該系列電池一般都用於NikonJ系列或者P系列便攜機身上，再結合之前曝光的入門級Z微單設計圖，Nikon或許將以微單的姿態再次殺回APS-C畫幅市場了。當然，Nikon的新機暫時還沒譜，各位讀者可以先觀望一段時間。

對於相機類產品而言，不同規格的傳感器，對應著不同的使用需求，例如1/2.3英寸適用於超長焦機、1英寸適合做高端便攜卡片機、M43雖被APS-C瘋狂打壓但在視頻領域有著很強的泛用性……相比這些「術業有專攻」的CMOS尺寸而言，APS-C更像是一種「中庸」的選擇。出門嫌全畫幅太沉？想買個好點兒的入門相機？銀子不太夠但又想玩專業拍照？5000預算想拍出好看人像？面對這些尷尬卻無比現實的購機需求，APS-C永遠是最好的解決方案。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】