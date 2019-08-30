【七月奇聞】Apple將於9月10日發布會　教主喬布斯「返生」監工？

Apple（蘋果公司）將於9月10日舉行發布會，而預計今次會推出iPhone觸控筆Apple Pencil。近年Tim Cook領導下蘋果新品均被網民戲言會「激返生Steve Jobs（喬布斯）」，臨近發布會網上瘋傳一張照片，相中人超似Steve Jobs，算算日子，當時仍屬傳統上鬼門關大開的農曆七月，難道真是教主現身？

住在埃及開羅的網民Ahmed Basyouney周日（25日）貼出一張照片，形容相中人是坐在咖啡廳的Steve Jobs，並附上「含淚大笑」的表情符號，至今已有超過3000人分享轉載。

就是這張相引起網民熱論。（facebook圖片）

小編看看相中男子，從側面看無論眼鏡、髮型、鬚根，的確與Steve Jobs有九成以上相似，難怪網民質疑，究竟Steve Jobs是否仍然活着。亦有網民笑言，這個「Steve Jobs」是要為發布會監工。但也有網民擔心，如果Steve Jobs仍活着，看到iPhone用觸控筆會再被氣死。

蘋果教主Steve Jobs於2011年10月不敵癌魔病逝，終年56歲。