新Apple Watch錶帶都是智能機械？Patently Apple揭三大專利技術

新Apple Watch不只是手錶本體的機能大翻新，就連錶帶也變成智能機械？據Patently Apple網站揭露Apple最近獲得正式授權的3項錶帶專利技術顯示，Apple Watch錶帶將會進化成一組生物認證感應器，使Apple Watch無需輸入密碼或解鎖配對的iPhone也能識別用家。

Patently Apple報導，即將面世的新款Apple Watch或有生物認證感應器識別用家，解鎖Apple Watch螢幕。據專利網頁指，生物識別感應器會內置於Apple Watch的智能錶帶，可通過手腕上的皮膚紋理圖案識別用家，如同「手腕ID」（見下圖）：

處理器配合生物識別感測像素運作，從用戶手腕部分獲取皮膚紋理圖案的圖片，並根據皮膚紋理圖片執行「至少一個認證功能」。熱能感應器可檢測皮膚紋理圖案和腕毛圖案。如此一來，手錶可以在用家佩戴的當刻立即自動解鎖。（Patently Apple）

專利文件指，「腕部生物識別感應器」具備「生物識別感測像素」（Biometric sensing pixels），連接着「可穿戴電子裝置」（即Apple Watch）的處理器。處理器配合生物識別感測像素運作，從用戶手腕部分獲取皮膚紋理圖案的圖片，並根據皮膚紋理圖片執行「至少一個認證功能」。熱能感應器可檢測皮膚紋理圖案和腕毛圖案。如此一來，手錶可以在用家佩戴的當刻立即自動解鎖。

至於第二個專利是錶帶配置了「視覺指示器」，簡單講就是指示燈，用來表示Apple Watch正在監測紀錄的活動類型（通常是跑步、健身、游泳等體育運動），以及用家達到這些活動每日目標的進度（見下圖）：

指示器有時傳達一些機密或私人訊息，是用家不願身邊的人容易看見和理解；故此，錶帶將充當指示器，在較調隱匿的角度向用家傳達性質較敏感的私人健康、醫療或健身訊息。（Patently Apple）

例如用家尋求完成X分鐘的運動；或燃燒Y卡路里，都可以透過錶帶指示燈的提醒，得知進度如何。專利文件指出，這可能是一種更謹慎方式，向用家傳達部份不希望他人看到的訊息。Apple Watch指示器有「類比顯示」（Analog display）、「數碼顯示」（Digital dispaly）和「狀態燈」（Status light）三種。它們可由Apple Watch的頂側或正面位置觀看。然而，指示器有時傳達一些機密或私人訊息，是用家不願身邊的人容易看見和理解；故此，錶帶將充當指示器，在較調隱匿的角度向用家傳達性質較敏感的私人健康、醫療或健身訊息。

最後一項專利是錶帶「鬆緊度自動調節功能」，特別為健身和增加心跳率監測的準確度而設。據知，專利技術帶來的不是一條彈性錶帶，而是一條內置摩打的電動錶帶（見下圖）：

新Apple Watch的動態調整錶帶的運作機制如下：由Apple Watch連結的「張緊器」（Tensioner）控制一個或多個「執行器」（Actuators）。而這些執行器透過機械組件跟Apple Watch殼體及錶帶連接。當接收到增加錶帶緊度的訊號，張緊器可以使執行器增加錶帶內的張力。（Patently Apple）

專利文件分析指，傳統手錶錶帶有可自行調節的扣環（即針扣）和多粒孔眼來較鬆較緊；也有折疊扣、蝴蝶扣、展開扣、搭扣以及隨用家手腕粗幼而擴展的彈性錶帶等不同機制。錶帶太緊，會拉扯擠壓用家的手腕皮膚造成不適；錶帶太鬆，在跑步或劇烈運動時會上下滑動，也是麻煩和帶來不適。

新Apple Watch的動態調整錶帶的運作機制如下：由Apple Watch連結的「張緊器」（Tensioner）控制一個或多個「執行器」（Actuators）。而這些執行器透過機械組件跟Apple Watch殼體及錶帶連接。當接收到增加錶帶緊度的訊號，張緊器可以使執行器增加錶帶內的張力。