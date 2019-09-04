新Apple Watch錶帶都是智能機械？Patently Apple揭三大專利技術

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

新Apple Watch不只是手錶本體的機能大翻新，就連錶帶也變成智能機械？據Patently Apple網站揭露Apple最近獲得正式授權的3項錶帶專利技術顯示，Apple Watch錶帶將會進化成一組生物認證感應器，使Apple Watch無需輸入密碼或解鎖配對的iPhone也能識別用家。

Patently Apple報導，即將面世的新款Apple Watch或有生物認證感應器識別用家，解鎖Apple Watch螢幕。據專利網頁指，生物識別感應器會內置於Apple Watch的智能錶帶，可通過手腕上的皮膚紋理圖案識別用家，如同「手腕ID」（見下圖）：

處理器配合生物識別感測像素運作，從用戶手腕部分獲取皮膚紋理圖案的圖片，並根據皮膚紋理圖片執行「至少一個認證功能」。熱能感應器可檢測皮膚紋理圖案和腕毛圖案。如此一來，手錶可以在用家佩戴的當刻立即自動解鎖。（Patently Apple）

專利文件指，「腕部生物識別感應器」具備「生物識別感測像素」（Biometric sensing pixels），連接着「可穿戴電子裝置」（即Apple Watch）的處理器。處理器配合生物識別感測像素運作，從用戶手腕部分獲取皮膚紋理圖案的圖片，並根據皮膚紋理圖片執行「至少一個認證功能」。熱能感應器可檢測皮膚紋理圖案和腕毛圖案。如此一來，手錶可以在用家佩戴的當刻立即自動解鎖。

至於第二個專利是錶帶配置了「視覺指示器」，簡單講就是指示燈，用來表示Apple Watch正在監測紀錄的活動類型（通常是跑步、健身、游泳等體育運動），以及用家達到這些活動每日目標的進度（見下圖）：

指示器有時傳達一些機密或私人訊息，是用家不願身邊的人容易看見和理解；故此，錶帶將充當指示器，在較調隱匿的角度向用家傳達性質較敏感的私人健康、醫療或健身訊息。（Patently Apple）

例如用家尋求完成X分鐘的運動；或燃燒Y卡路里，都可以透過錶帶指示燈的提醒，得知進度如何。專利文件指出，這可能是一種更謹慎方式，向用家傳達部份不希望他人看到的訊息。Apple Watch指示器有「類比顯示」（Analog display）、「數碼顯示」（Digital dispaly）和「狀態燈」（Status light）三種。它們可由Apple Watch的頂側或正面位置觀看。然而，指示器有時傳達一些機密或私人訊息，是用家不願身邊的人容易看見和理解；故此，錶帶將充當指示器，在較調隱匿的角度向用家傳達性質較敏感的私人健康、醫療或健身訊息。

最後一項專利是錶帶「鬆緊度自動調節功能」，特別為健身和增加心跳率監測的準確度而設。據知，專利技術帶來的不是一條彈性錶帶，而是一條內置摩打的電動錶帶（見下圖）：

新Apple Watch的動態調整錶帶的運作機制如下：由Apple Watch連結的「張緊器」（Tensioner）控制一個或多個「執行器」（Actuators）。而這些執行器透過機械組件跟Apple Watch殼體及錶帶連接。當接收到增加錶帶緊度的訊號，張緊器可以使執行器增加錶帶內的張力。（Patently Apple）

專利文件分析指，傳統手錶錶帶有可自行調節的扣環（即針扣）和多粒孔眼來較鬆較緊；也有折疊扣、蝴蝶扣、展開扣、搭扣以及隨用家手腕粗幼而擴展的彈性錶帶等不同機制。錶帶太緊，會拉扯擠壓用家的手腕皮膚造成不適；錶帶太鬆，在跑步或劇烈運動時會上下滑動，也是麻煩和帶來不適。

新Apple Watch的動態調整錶帶的運作機制如下：由Apple Watch連結的「張緊器」（Tensioner）控制一個或多個「執行器」（Actuators）。而這些執行器透過機械組件跟Apple Watch殼體及錶帶連接。當接收到增加錶帶緊度的訊號，張緊器可以使執行器增加錶帶內的張力。

Apple Watch將發布新增睡眠監測功能　感應器紀錄鼻鼾心跳
Apple Watch 品質問題使屏幕無故爆裂　推免費更換計劃
NIKE推新潮鞋Adapt Huarache　可用Siri及Apple Watch自動綁鞋帶
山寨Apple Watch？小米伙伴華米推智能錶Amazfit GTS可測心跳
【WatchOS 6露玄機】新Apple Watch第5代或推鈦金屬、陶瓷版？
勁過AirPower？分插無線充iPhone、Apple Watch！萬能充電板集資
Apple Watch申請「手勢命令」專利　首創手語翻譯功能
Apple Watch又當白色巨人？美國老婦遇交通意外憑緊急服務SOS獲救
八達通iPhone今年有得用！正式公布於iPhone及Apple Watch上使用
【天眼校園】內地大學推人臉辨識監控被質疑　校方：無侵犯私隱
Lenovo K9 實機上手試：一千得到！前後雙鏡質素如何？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。