【IFA2019】Sony 發表Xperia 5 ：只是縮小了的 Xperia 1

【Sony Xperia 5 手機】德國柏林國際無線產品展 IFA 2019 剛剛開鑼，Sony 亦準時帶來預告已久的新手機，不過就並非傳聞中的 Xperia 1 續作，而是將 Xperia 1 尺寸縮小一點的版本 － Xperia 5。

Sony Xperia 5 的外型設計與 Xperia 1 如出一徹，簡單而言，就是 Xperia 1 的「Compact」版本改了個名號再推出市場。屏幕繼續保留 21：9 比例的 OLED 長屏幕，不過尺寸就由 Xperia 1 的 6.5 吋減至 6.1 吋，而由於機身細了，電池容量亦稍減至 3140mAh。

Xperia 5 的機身顏色選擇比 Xperia 1 解豔一些，分別有黑、灰、紅以及深藍四種選擇

雖然屏幕小了，但在 Xperia 1 身上的核心技術與規格來到 Xperia 5 上一概不少，處理器依然是 Qualcomm Snapdragon 855，另配以 6GB RAM 運作。

在不少用戶關心的拍攝能力方面，Xperia 5 與 Xperia 1 相距不遠。硬件方面三主鏡頭設計，同樣是主鏡+廣角+遠攝的 1200 萬像素鏡頭組合，不過位置就改為了左上角（不然與 Xperia 1 也很難區分就是了）。 鏡頭硬件不變，軟件如在 Xperia 1 上作為賣點的 BIONZ X for Mobile 影像處理以及眼球對焦 Eye AF 功能亦原本地繼承到了。

Xperia 5 的港版定價暫時仍有待公布，但歐洲方面則已定價為 699 歐羅，比起 Xperia 1 便宜約 20％，考慮到歐洲的稅率等調整後，香港售價有望低過＄5,000，似乎有著不錯的性價比。

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