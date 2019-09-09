Nokia 新摺機 2720 Flip 香港平價上市　可用 Whatsapp、Facebook

在剛過去的德國柏林消費電子暨家電用品展（IFA）2019 上，HMD Global 就一連發表了 5 部 Nokia 品牌新機，當中幾部 Feature Phone 設計有新鮮感，復刻摺機設計的 Nokia 2720 Flip 更是話題之作，想不到它亦是最快在香港上市的一部。

與舊式的摺機一樣，Nokia 2720 Flip 擁有雙屏幕，外邊的屏幕可以用作來電顯示或訊息預覽等功能。暫時在香港上市的 2720 Flip 只有黑色機身版本選擇，未知白色機身版本會否在稍後推出。

暫時在香港上市的 2720 Flip 只有黑色機身版本選擇，未知白色機身版本會否在稍後推出。

2720 Flip 雖然是 Feature Phone 定位，但其所安裝的 KaiOS 屬於平價手機用的半智能系統，除了打出打入電話之外，亦支援 Whatsapp、Facebook、Google Maps 等 Apps。 另一方面，HMD Global 更加與 Google 合作，為 2720 Flip 加入了 Google Assistant 智能語音助手（不過香港地區可否使用就仍然有待考證）。

Nokia 2720 Flip 將會在 9 月 13 日正式在香港上市，香港的正式售價為 $798，較早前公布的歐洲售價為低，而且它的功能比一般的 Feature Phone 為多，的確有其吸引力。