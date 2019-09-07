【MHW ICEBORNE】飛翔爪全攻略　撞牆技巧、軟化肉質、連技派生

遊戲動漫
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Monster Hunter World ICEBORNE (魔物獵人世界 ICEBORNE) 大型更新正式推出，相信不少獵人都已經投入冰河世界。遊戲一上 ICEBORNE 已經是媲美舊作 G級的 Master Rank 難度，魔物甚有挑戰性而且耐打。而 ICEBORNE 新動作「飛翔爪」就對戰鬥帶來極大幫忙，學會了的話絕對是事半功倍，以下同大家詳細解說。

飛翔爪操作

更新 ICEBORNE 後所有武器在未拔刀/拔刀狀態下都可以按 L2 開出投射器，並按圓形鍵射出飛翔爪。一旦命中大型魔物獵人就會飛貼上去。此時可以拉方向移動至不同部位，並有3種的攻擊選擇，提供不同效果：

武器攻擊（三角鍵）高傷害攻擊，根據武器分兩大類別，能快速令肉質軟化，攻擊後會落地
爪攻擊（圓形鍵）在頭部位置時令魔物轉向，根據左/右側而轉向不同
全彈發射（R2）射出投射器內所有子彈，在頭部位置時令魔物衝前

飛翔爪能令魔物在一場戰鬥大倒地好多次，必須要學識

必學撞牆攻略

飛翔爪的實用之處有兩個，第一就是令魔物撞牆，產生倒地及大硬直。而方法就是當魔物靠近牆壁時，飛上去頭部位置，用爪攻擊調整好望向牆的方向，然後用全彈發射令魔物衝往牆。這裡要注意的有三點，第一就是飛上後移動及攻擊都會消耗耐力，不夠耐力會掉下來並出現氣喘狀態；第二就是魔物在憤怒狀態下是不會被轉向及衝撞，要等待下次時機；第三就是轉向最多只能做三下，詳細圖文說明：

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弱點特效最大化 軟化肉質+受傷

第二個實用之處就是飛翔爪的攻擊能針對部位，能令肉質軟化。肉質軟了除了令硬的部位能夠輕易打入，另一方面亦會產生「受傷」效果，令「弱點特效」可達到最大效益。因為在ICEBORNE更新後，原本 LV3 弱點特效的 50%會心率改為只提升30%，需要受傷後才追加回那20%。如果團體戰的話，先軟化肉質令全體隊友的「弱點特效」受益，傷害就非常可觀。這個「受傷」效果目測大概會維持約90秒，我們可以從傷害數值中觀察到，打中「受傷」部位時其數字的四周會標示出小三角型。

擊中受傷部位，傷害數值會看到四邊有小三角形

飛翔爪武器攻擊（三角鍵）兩種類別：

重型武器：大劍/大錘/長槍/斬擊斧/充能斧/重弩
能快速打出「受傷」效果

中型武器：單手劍/雙劍/太刀/銃槍/操蟲棍/弓/輕弩
會掉落投射器子彈，打出「受傷」效果（累計值比重型武器少）

留意打到「受傷」不限於飛翔爪武器攻擊，平時攻擊也能累積，只是飛翔爪武器攻擊比較快達成。

各武器接飛翔爪連技：

今集全14種武器都有新動作，包括強化射擊、起爆龍杭等。當中有部份武器更有飛翔爪的連技派生，可以在攻擊或動作途中射出飛翔爪飛到魔物身上，令飛翔爪進攻更加一氣呵成。而這些武器就包括有單手劍、雙劍、大錘、長槍、斬擊斧及操蟲棍。如果用上述武器的話記得學好，以下提供各武器的飛翔爪連技圖文說明：

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