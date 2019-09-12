iPhone 11 行貨和中國版同型號　用家憂資料傳回內地　蘋果有回應

【Apple 發布會 2019】全新 iPhone 11／11 Pro／11 Pro Max 剛公布於9月20日發售。不過連登討論區（LIHKG）網民開 post討論的竟然不是買那款機 ，有人表示 iPhone 11香港行貨的型號有別過往跟亞洲版同款，居然跟中國版為同一型號，繼而擔心使用新版 iPhone 會有資料被傳回內地的危機。

iPhone 11 型號

用戶名「龍蝦秋田犬」的連登會員，在 Apple 中國和香港的官網中看到，今次行貨 iPhone 11 系列手機的型號和中國版的一樣，同樣是「A2217」和「A2220」。反觀台灣和日本版的 iPhone 11，則是亞洲型號的「A2215」和「A2218」。以往香港行貨都不是和中國版相同，因此 iPhone 11 的情況令不少網民擔心手機會否有後門，導致資料被送到中國。

iCloud 資料

iPhone 用家大多會把個人資料上存到 iCloud，而目前中國的 iCloud 服務是由中國互聯網服務公司雲上貴州大數據產業發展有限公司 （雲上貴州） 負責營運，中國 iCloud 的資料全由雲上貴州控制。香港用戶所擔心的就是，當行貨和中國版是同一型號時，是否等於 iCloud 資料都上傳到雲上貴州。

其實，iCloud 是跟 Apple id 地區，只要大家把地區設定在中國以外，資料就不會被「送中」。

Apple 回應型號問題

就iPhone 11 香港行貨為何會跟中國行貨同型號，科技玩物編輯直接向 Apple 查詢，並得到回覆：

由於 iPhone 11 系列將會跟中國行貨一樣，使用「真雙卡」（可插兩張實體SIM卡），與其他地區的 eSIM+實體SIM做法不一樣，因此型號自然會跟同樣使用真雙卡的中國版一樣。至於上代 iPhone XS 系列之所以跟亞洲版同型，因當時香港行貨是使用 eSIM+實體SIM卡，所以 XS 才與中國版有所不同。

仍然擔心型號相同？

如果這個解釋仍未能令用家放心，但又想繼續使用 iPhone 的話，可能就要改用其他地區版本的 iPhone 了。本地用家可以選購日本版或台灣版的新 iPhone，不過大家要留意日本版 iPhone 拍照時會強制開啟快門聲，而台灣版則多數不是首發，可能會遲一個月才推出。再教一個方法，當行貨 iPhone 11 推出後，可以試下能否使用或看到青天白日滿地紅旗的 emoji，就能知道手機是否中國版 iPhone。

iOS 11.3 後，只要使用簡體語系或地區改為中國，就會自動禁用青天白日滿地紅旗 emoji（Mrmad.com 圖片）

資料來源（按此進入）