Apple Card 蘋果信用卡KERF 手製木盒 iPhone 11未出木殼有得訂

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【KERF Apple Card Case 蘋果信用卡木盒】Apple iPhone用家出機後都會為它買保護套、加玻璃貼，防止跌爛刮花，如果是蘋果信用卡 Apple Card呢？日前專門生產木製iPhone保護套品牌KERF推出Apple Card專用木盒，售價配合Apple Card顯赫身價但有何特別功能？其官方網站更透露iPhone 11新面貌推出木殼！

KERF為美國匹茲堡為基地的手機配件公司，更是以木材為材料的手機保護殼、強調以人手製作，日前公布推出為蘋果推出信用卡作保護的木製專用盒子「Apple Card Case」，可訂製選用4種木材：楓木、胡桃木、霉紋楓木 及 焰紋胡桃木，製作因可能不能直接放在銀包導致屈曲、皮製銀包亦有可能褪色至Apple Card而特製的Apple Card保護木盒。選擇最普通的手製楓木盒售價39美元，而選擇最貴的焰紋胡桃木則售139美元，以港幣計售價過千而未包括運費。4款Apple Card Case並沒有任何特別功能，只是一個有滑蓋、可單手打開的小木盒。

（左起）楓木、胡桃木、霉紋楓木 及 焰紋胡桃木 4種木材製作的Apple Card Case。 【KERF官網截圖】

強調單手都可開合的木盒設計 【KERF】

除了Apple Card Case外，KERF亦率先透露將於美國時間9月10日公布的iPhone 11木製保護殼訂購，包括iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max新殼，最大分別在於其預留突出方型3鏡頭位置，最平選用櫻桃木人手製作的售69-79美元（iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max）、而最貴的是選用高級木結他常用的焰紋沙比力木（Figured Sapele）售價為169-179美元。

最尊貴的人手仔沙比力木iPhone 11 Pro Max機殼售179美元，接近HK$1,400！ 【KERF】

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