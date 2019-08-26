【逃犯條例】手遊「打地鼠」稱要「感化黑衣人」　被批散布仇恨

反對修訂《逃犯條例》風暴衝突持續之際，有人製作了一款以「打地鼠」為藍本、聲稱要「感化黑衣人」的手機遊戲，被質疑是散布仇恨信息，更有網民發起共同檢舉該遊戲。

這款名為Tees Battle的手遊，目前只有Android版本，在Google Play收費8元，歸類為兒童不宜。該遊戲簡介以簡體字寫成，聲稱「感化黑衣人」、「傳播愛與希望的正能量」、「想知道黑T-shirt小人到底會說哪些話嗎？那就瘋狂點點點來探索吧」。

該遊戲簡介以簡體字寫成，聲稱「感化黑衣人」、「傳播愛與希望的正能量」。（Google Play截圖）

在遊戲中，玩家會置身港鐵深水埗站，須於限時內點擊從9個「地鼠洞」出現的黑衣人，獲取分數；相反，若錯誤點中白衣人，便會扣分。另外，每次點中目標都會觸發語音，例如點擊黑衣人時有「幼稚可以嚟賺錢」、「打手遊咪攪攪震」、「唔好亂搞啦」、「香港係一個講法治嘅社會來嚟架」、「我仲係BB嚟架」；若點中白衣人，則會聽到「唔好打我啦」。

該手遊由「decaffee」提供，地址報稱在新加坡。有網民留言批評該遊戲散布仇恨信息、抹黑黑衣人，更有人於討論區發起檢舉該遊戲行動。

Google Play本身有檢舉功能，用家可以舉報涉及「色情」、「暴力」、「仇恨或惡意內容」等應用程式。

電腦版檢舉方式：

做法很簡單，只需在相關應用程式頁面下方選取「檢舉」不當內容，再點擊「應用程和遊戲」並進入「舉報不當應用程式」表格，之後便可選擇舉報理由，再輸入相關遊戲連結，最後按提交。

Android版檢舉方式：

前往應用程式頁面，點擊右上方「…」，再選取「舉報不當內容」，然後選擇理由並「提交」。

有網民批評Tees Battle散布仇恨，發起檢舉行動。（Google Play截圖）

除了檢舉，若於Google Play買了不合心水的應用程式或遊戲，可以選擇退款。

電腦版退款方法：

在電腦上前往play.google.com/store/account，按一下「訂購記錄」，找出要退貨的訂單，並在訂單上按「…」，之後選取「要求退款」或「報告問題」，填妥表格和註明想退款。完成後，會收到退款決定電郵通知，通常會在15分鐘內得知決定，但也可能需時四個工作天。

手機版退款方法：

只要開啟瀏覽器（如Chrome或Safari），Android前往play.google.com，iPhone和iPad則前往play.google.com/store/account，選擇「帳戶」然後選「訂購記錄」，在要退貨訂單上點擊「要求退款」或「報告問題」，填妥表格註明想退款，最後會收到電郵通知。與電腦版一樣，退款決定可能需時四個工作天。

順帶一提，小編以上述遊戲嘗試Google Play退款功能，出現「由於此交易不符合我們的政策，因此我們無法退款」。不過小編之後查看電郵，發現仍成功退款，所以如果退款時遇到問題，謹記先查看電郵信件；若仍有問題，也可向應用程式開發人員查詢。

小編下午3時許再瀏覽Google Play，但已搜尋不到該遊戲。Google不評論個別應用程式情況，重申Google Play政策旨在確保能向用戶和開發者提供優良體驗，若應用程式違反相關政策，會審視和在 Google Play 移除有關應用程式。