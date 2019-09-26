iPhone 12玩復古？Apple著名分析師：或重用iPhone 4經典方框設計

2019年iPhone 11系列面世不足兩星期，網上已急不及待流傳明年新iPhone（下稱iPhone 12）的消息。暫時有傳聞稱iPhone 12將以iPhone 4為藍本，放棄2014年iPhone 6及6 Plus以來彎曲、圓潤、柔和的邊框，改以方正金屬邊框。重用經典設計志在吸引舊客回頭？

iPhone 11系列外觀源自前年的 iPhone X，但其彎曲圓潤的不銹鋼邊框可追溯至2014年的iPhone 6及6 Plus。著名Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）獲得消息，指明年iPhone 12的設計將會「大改」，造型偏向早年iPhone 4的工業設計方正風格。

iPhone 11系列外觀源自前年的 iPhone X，但其彎曲圓潤的不銹鋼邊框可追溯至2014年的iPhone 6及6 Plus。（網上圖片）

郭氏在天風國際證券（TF International Securities）的研究報告中表示，Apple明年將「顯著」改變iPhone設計。新機將採用具有「更複雜的分段設計、新的挖槽和注塑成型程序，以及採用藍寶石或玻璃表蓋保護溝槽注塑成型結構」的金屬邊框。

我們預計，新的2H20 iPhone設計將有巨變……金屬邊框和前後面的2 / 2.5D玻璃仍會採用，但金屬邊框表面將改為跟iPhone 4類似的設計，取代目前的表面設計。 郭明錤

2010年，Apple前首席設計師Jony Ive在iPhone 4引入裸露的方正鋁邊框。鋁邊框夾在兩塊強化玻璃間。（MacRumors）

郭明錤早於6月已發表報告，認為2020年iPhone 12將配備5.4吋、6.1吋和6.7吋熒幕。預計整個產品線將配備OLED熒幕，跟iPhone 11系列中看到的雙OLED和單LCD有所不同。經過3年大同小異的「iPhone X系」設計後，明年iPhone終獲重新設計，雖然可能是向經典致敬的一步棋。

2010年，Apple前首席設計師Jony Ive在iPhone 4引入裸露的方正鋁邊框。鋁邊框夾在兩塊強化玻璃間。儘管當年手機左下邊緣是天線位，用家觸摸該處會令訊號強度降低，接收變差，迫使Apple提供免費解決措拖，但如此設計已在智能手機行業廣泛採用，可見它受到一定歡迎，有經典地位。

iPhone 11系列將玻璃和不銹鋼邊框表面以連續的曲線融合起來；元祖iPhone 4是玻璃像三文治般夾着金屬邊框。Apple如何把彎曲的熒幕玻璃跟方正直線的邊框結合？目前尚未清楚。（9to5Mac）

但要注意的是，郭明錤最新研究報告提到了「2 / 2.5D玻璃」，似乎認為熒幕玻璃將繼續呈略微彎曲。目前iPhone 11系列的設計，將玻璃和不銹鋼邊框表面以連續的曲線融合起來；元祖iPhone 4更像玻璃夾着金屬邊框、呈「三文治」格局。Apple如何把彎曲的熒幕玻璃跟方正、直線的邊框結合？目前尚未清楚。

雖然「新」外觀有望刺激銷量（尤其吸引舊果粉回巢），但郭明錤認為新設計將令金屬框和玻璃外殼的成本上升不少，兩者分別上漲至最高五至六成、四至五成。如果挖槽表蓋以鋼化玻璃製成，郭明錤認為金屬中框和底盤的成本更會分別增加約兩成半至三成半、兩成至三成。

郭明錤報告也提到，明年3款iPhone 12也支援5G，Apple將採用高通（Qualcomm）的5G modems。新的方框設計又會不會重蹈iPhone 4天線問題覆轍？郭明錤說，由於金屬挖槽和注塑都是新式，將減少金屬屏蔽對手機內部天線高頻傳輸效率的負面影響。果迷或可稍為樂觀期待？

方框回歸其實有迹可尋，2018年iPad Pro恢復了如此設計，也許可視作Apple產品「撤回」圓潤曲邊的第一步。