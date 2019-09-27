Google 21歲生日！揭開不為人知一面：錯誤中誕生、最愛Lego

生日快樂！9月27日是Google（谷歌）21歲生日，Google搜尋器換了背景圖慶祝，就讓小編回顧Google發展歷史，講講你們可能不知道的Google面貌吧。

談到Google，一定首先想起「搜尋引擎」，而它絕對是世界上最多人使用的搜尋器之一。但Google並沒有止步於此，其業務至今涵蓋AI（人工智能）研究、雲端計算、硬體、Apps開發、以及手機等，可謂「百足咁多爪」。

Google搜尋器換了背景圖慶祝21歲生日。（Google圖片）

「Google」原來是因錯誤誕生？

Google原身是名叫Backrub的軟件，由美國史丹福大學博士生Larry Page和Sergey Brin建立，後來改名Google，兩人亦於1998年在朋友家車庫中，正式成立了Google公司，因此兩人也被稱為「Google Guys」。

Google搜尋器1998年時模樣。（網上圖片）

不過，英文裏本沒有Google這個詞，故其由來眾說紛紜。最多人接受的版本是來自數字名稱「googol（1後面跟100個零）」，以表示其豐富的資料量，惟可能因拼寫錯誤，最終變成「Google」，沿用至今。

Google發展：

Google起初以搜尋器服務為主，自2001年開始收購大小公司，例如2005年花5000萬美元，收購當時成立僅22個月的高科技企業Android，成為Google麾下行動裝置作業系統，現時已無人不知；2006年又以逾16億美元，收購網路影片分享網站YouTube。

Google亦提供很多輔助工貝，目前有Gmail、Google Maps、Chrome、Google翻譯、Google雲平台、Google光纖、Google Docs等，近年更打入手機應用程式及手機市場，推出Pixel系列等。而Google旗下公司研發的AlphaGo，更成為第一個擊敗人類職業圍棋選手的人工智能，打下了人工智能新一頁。

講句題外話，1999年時，Larry Page和Sergey Brin曾開價100萬美元欲賣出Google，可是無人接手；20年後的今天，Google市值已經以千億美元計算，估計當初不買的人，正悔不當初吧。

Google原來是「吃貨」天堂？最愛樂高（Lego）？

據報道，Sergey Brin很早訂立規矩，每間辦公室60米內必須有吃的，Google總部還會為員工提供各類美食和優質咖啡。

至於樂高，Google第一個電腦伺服器儲存設備，就是用樂高砌成，鍾愛程度可見一斑。

大家又有什麼說話想向Google說的呢？