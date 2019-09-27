網傳2020年Apple iPhone草圖曝光　M字「瀏海」真的再見了？

著名Apple分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）近日引述消息表示，明年新iPhone設計將會回歸早年iPhone 4的工業設計方正風格。言猶在耳，爆料達人Ben Geskin於Twitter上載疑似新iPhone草圖，外觀與上述消息不謀而合，更保留了Face ID功能。

根據草圖及Ben Geskin論述，2020年新iPhone原型機中，會有一款採用6.7 吋「無瀏海」凹槽的全熒幕設計，意味摒棄了常被吐糟似「M字額」、iPhone X系列以來熒幕頂端採用「瀏海」凹槽的設計。

原本設置於「瀏海」區域的 TrueDepth前置感測鏡頭模組，全部改移至熒幕頂端邊框，並且具備Face ID臉部掃描辨識功能。

Ben Geskin上載的新iPhone草圖。（Ben Geskin Twitter圖片）

新iPhone是否會全面迎向「全熒幕」新世代尚待證實，始終離明年秋季發布會仍有一年時間，但已引發果粉熱烈討論。有果迷形容是夢寐以求的手機，但亦有果迷質疑是否能夠成事。

大家又覺得如何呢？或者可以先參考以下報道：

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