電競打機必備高性能SSD！實測《LoL》斷線重連速度有幾快

看到這個標題，可能有些朋友就想問了：遊戲體驗好不好和我的CPU顯卡性能有關，和我的顯示器分辨率刷新率有關，和我的鍵盤滑鼠外設手感有關，但唯獨唯獨，和我的硬盤有什麼關係？

如果你是一位資深電腦單機遊戲玩家，一定有過這樣的經歷：下載好最新的3A大作，雙擊打開後，光標變成小沙漏，然後苦等數十秒遊戲才能加載完成。進入遊戲後，在存檔讀檔的時候，進度條彷彿要走到天荒地老。

而遊戲越來越大的今天，這種情況反而越來越少見了，你以為全都是遊戲優化的功勞嗎？其實不然，你電腦中兢兢業業工作默默奉獻的固態硬盤才是最大的功臣。

如果你常玩《英雄聯盟 LOL》，一定遇到過這樣的情況：開啟一局對戰，自己的進度條飛快的跑到100%，但一位隊友的加載速度比蝸牛還慢，出現召喚師峽谷9等1的景象。進入遊戲後，有的玩家半打趣半嘲諷的對這位網友說：「你是不是用小霸王打LOL的？」

其實這樣的說法是不對的，遊戲加載速度和電腦的性能關聯並不大。如果你使用一台i7 9700K+RTX 2080Ti的高性能主機，把英雄聯盟裝在十年前傳承下來的80GB容量8MB緩存5400轉速的機械硬盤上，你的遊戲加載速度保證比他更慢。

其實這樣的說法是不對的，遊戲加載速度和電腦的性能關聯並不大。（資料圖片）

這是為什麼呢？

對遊戲加載速度影響最大的不是CPU頻率，不是顯卡算力，而是硬盤的讀寫速度。

如果想要得到最好的遊戲體驗，在常規的提高主機性能之外，更需要關注一下安裝遊戲所用的SSD性能。在這裡，筆者也為大家推薦一款性能足夠強悍的固態硬盤：三星SSD 970EVO Plus。

三星SSD 970EVO Plus採用了三星新一代V-NAND技術，單面PCB設計，使用了兩顆閃存顆粒，主控方面依舊是自家的PHONENIX，能夠提供穩定的性能保障。三星官方稱其對比970EVO的提升主要體現在寫入方面，最高順序讀取和寫入速度達到了3,500MB/S和3,300 MB/S，隨機讀寫速度600,000 IOPS和550,000 IOPS。

三星SSD 970EVO Plus使用三星PHONENIX主控（中關村在線授權使用）

通過我們之前的實測成績可以看到，在CrystalDiskMark測試中，970EVO Plus的連續最大讀取速度為3558MB/S，最大連續寫入速度為3293MB/S，這樣的成績在SSD產品中也是一騎絕塵，處於金字塔頂。

4K隨機性能的高低也是影響遊戲體驗的一項重要指標。而在4K性能測試上，通常採用AS SSD進行測試。 AS SSD Benchmark是一個專門為SSD測試而設計的標準檢測程序，它涵蓋了持續性讀寫、單線程4KB隨機讀寫、64線程4KB隨機讀寫以及磁盤尋道時間等關鍵數據的測試，最後還會根據公式將成績標準化，能比較科學的反映固態硬盤的真實性能。

在AS SSD測試中，三星SSD 970EVO Plus隨機寫入為465515 iops，隨機讀取為603791 iops，發揮依舊十分穩定，當然做為三星最新推出的旗艦產品，970EVO Plus擁有這樣的表現也是分內事，在筆者的預料之中。

說完理論性能，我們來進行一下真實的遊戲場景體驗。還是選用最受大家喜愛的《英雄聯盟》遊戲，大家往往都有遊戲掉線的體驗，有時重連需要好幾分鐘，進入遊戲後對面已經壓了自己好幾級，甚至連防禦塔都被點爆了。

把《英雄聯盟》安裝在三星SSD 970 EVO Plus上，進入遊戲後裝作掉線，直接Alt+F4退出遊戲。開始重連後本想起來倒杯水，還沒走到飲水機筆者已經聽到了隊友問號點在自己身邊的「叮叮」聲。

用上這塊固態硬盤，打LOL時掉線重連只需十幾秒，再也不會發生重新打開遊戲後對面已經壓你3級的噩夢場景啦。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】