IFA 2019 家電博覽會6種領先科技盤點　8K電視、打鼻鼾緩解帶…

【IFA 2019 柏林國際電子消費品及家電博覽會：SONY、Philips新產品推介】IFA 2019於9月6日至9月11日在柏林展覽中心舉行，作為目前世界上規模和影響力最大的消費電子及家電博覽會，IFA展每年都會吸引來自世界全國各地的參展商及電子產品迷們參與其中。對於中外品牌來說，IFA勢必會是眾多廠商展示其最新、最高端產品的最佳舞台，在我看來這是一場前沿家電產品與技術的創新騷。

雖然不是第一次接觸IFA，但是每次IFA給人的感覺都是不一樣的，如果用一個詞來形容今年的IFA，那一定是嘆為觀止！如果用一個字形容參加了IFA的我，那一定是爽！今天呢，我就和大家分享幾款科技的產品，這些產品能你的生活領先其他人5年。

解放你的雙手——掃地機器人

掃地機器人雖然近年來在國內推廣的力度很大，但是仍有不少的消費者不太看好這樣的產品，舊的清潔習慣很難改掉，但是你知道嗎？掃地機器人真的在向完全解放雙手而轉變，例如IFA展會上的iRobot Roomba i7+掃地機器人。

普通的掃地機器人充電座能幫助掃地機實現充電回充的功能，但是Roomba i7+掃地機器人的充電座搭配創新性的Clean Base™ 自動集塵充電座，它能自動地將掃地機器人集塵盒中的污垢吸入集塵充電座中的一次性集塵袋中，牢牢鎖住灰塵，避免二次污染。

當集塵袋裝滿時，iRobot HOME應用程序會及時向用戶發出提醒，消費者只需簡單地把集塵袋從自動集塵充電座上取下，替換新的即可。值得一提的是，一次性集塵袋可以容納相當於30個集塵盒體積的灰塵和污垢，這意味著消費者數週對掃地機器人進行一次維護即可，減少了用戶傾倒垃圾的次數，也讓解放雙手更進一步。

光吃不胖怎麼做到——空氣炸鍋

作為吃貨，你會羨慕什麼樣的人呢？我想不少的人都會說那種狂吃不胖、無論怎麼胡吃海塞就是不長肉的人。都說吃油炸食品會發胖還不健康，這對於不少的的吃貨來說可是晴天霹靂，炸雞翼怎麼辦？炸薯條怎麼辦？難道真的做不了吃貨嗎？當然，如果你使用空氣炸鍋也許你會很快樂的做回你的吃貨。

IFA展會期間，飛利浦推出了具有智能感應技術的新一代飛利浦空氣炸鍋，幫助消費者實現無油更健康的完美大餐。全新空氣炸鍋預設了5種烹飪程序，可一鍵設定時間及溫度，不但操作更加便捷，還能鎖住食物內部水分，無需更換其他工具或增加烹飪步驟即可保證酥脆口感，輕鬆享用無油美食。

飛利浦空氣炸鍋（中關村在線授權使用）

別讓牙齒未老先衰——電動牙刷

牙齒鬆動，牙齦萎縮，牙疼……一些本應出現在中老年人身上的牙病，現在愈來愈多地出現在年輕人身上。不正確的刷牙方法、不健康的飲食習慣讓中國人的牙齒「未老先衰」。於是，人們開始不滿足於普通牙刷帶來的牙齒清潔效果，轉而將目光放在擁有更強大清潔效果和更多豐富功能的電動牙刷上。

電動牙刷能夠幫助消費者養成很好的刷牙習慣，科學的刷牙時間、適中的刷牙力度……來看看IFA展出的電動牙刷：飛利浦Sonicare鑽石亮白智能係列聲波震動牙刷擁有智能定位感應、智能摩擦感應、智能力度感應三大精銳感知科技，能夠通過和智能手機APP的協作，擊破盲區，幫助消費者養成正確的刷牙習慣、糾正刷牙方式、改善刷牙技巧，做到真正地徹底潔齒。

一場視覺的盛宴——8K電視

索尼（Sony）品牌旗下的電視產品種類繁多，其中畫諦系列是定位最高端的旗艦機型，本次IFA 2019展出的產品正是以畫諦系列為主，既包括了8K分辨率畫諦系列Z9G，也有OLED畫諦系列A9G產品展示。

索尼Z9G系列8K電視包含85英寸和98英寸兩個規格的產品，和其他品牌8K電視相比，索尼Z9G產品在外形設計，以及音畫表現方面都具有獨特優勢。

首先Z9G整體設計延續索尼高端產品沉穩厚重的工業風格，雖然機身厚度表現不算出眾，但紮實用料和在細節上的精益求精依然充斥著大師風範的格調。

8K電視（SONY官網截圖）

讓你的睡眠更健康——打鼾緩解帶

研究顯示25%的女性和40%的男性存在睡眠打鼾情況，且會影響伴侶的睡眠質量，尤其當採取仰臥睡姿時，鼾聲會更為嚴重。作為睡眠與呼吸領域的全球領導者，飛利浦在IFA展台重點展出了其個人睡眠解決方案中最前沿的創新產品——飛利浦SmartSleep 打鼾緩解帶。

飛利浦SmartSleep打鼾緩解帶是一款經過臨床驗證，可有效緩解因睡眠體位引起的打鼾個性化睡眠解決方案，產品於2019年在美國正式發行，併計劃於2020年在歐洲及其他市場推廣。

這款飛利浦SmartSleep打鼾緩解帶在使用時只需將柔軟的帶子圍繞穿戴在胸前位置，體位傳感器會監測到仰臥睡姿，繼而讓產品發出溫和的震動，提示使用者翻身，換到側睡體位。震動的強度與振動模式可根據打鼾需要自動調整，不會擾亂正常睡眠。

一秒變大廚的秘密武器——廚師機

看到西餐大廚秀色可餐的菜餚讓你垂涎欲滴？看到朋友圈裡烘焙達人晒出的美食讓你羨慕不已？你可能覺得這是你在廚藝界一輩子都無法企及的高度，其實你的想法錯了，他們除了廚藝和烹飪經驗外，最重要的是有一台秘密武器──廚師機。

廚師機對於很多中國人來說可能還比較陌生，一般應用在中西式麵點領域，傳統的廚師機主要功能是揉麵、打蛋、攪拌，但這些功能對於中國及香港用戶來說用途比較有局限性，所以現在的廚師機在功能上進行了豐富，比如增加了料理、榨汁、絞肉、灌腸、切菜、壓麵條等等，像博世的廚師機最高可實現120餘種功能。

廚師機（中關村在線授權使用）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】