iOS 13.1.1仍有漏洞　iPhone X極速2秒jailbreak【有片】

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

安全研究員@axi0Mx日前發表名為「Checkm8」漏洞，影響遍及iPhone 4s 至 iPhone X等使用舊晶片的裝置。雖然蘋果（Apple）周末推出了iOS 13.1.1更新，但極速被破解，@axi0Mx在Twitter文片並茂指只需要2秒，便能夠令iPhone X成功在iOS 13.1.1系統下越獄（jailbreak），漏洞仍是「Checkm8」。

今次主要關注點，是在最新的iOS 13.1.1上仍能越獄。@axi0Mx在帖文表示，其iPhone X「從DFU（Development Firmware Upgrade）模式（即將iPhone固件強制升或降級的模式）開始，利用checkm8漏洞能讓越獄只需要2秒即可完成，也可以讓它透過NAND直接啟動」。

（影片截圖）

不過究竟「checkm8」是什麼？可參考先前報道：

iOS爆嚴重漏洞！4s至X皆可 Jailbreak 越獄？iPhone 11系列又點？

越獄好處壞處你要知

越獄（jailbreak）是獲取iOS裝置最高權限的手段，越獄後可以進行很多本來不能進行的操作，例如修改控制中心設置、安裝第三方軟件或遊戲、通話錄音等；惟方便同時伴隨風險，像可能導致手機續航力變差、部分Apps無法使用、無法用Apple Card，甚至不小心刪掉重要文件等，故越獄前宜「停一停，諗一諗」。

（資料圖片）

華為首間旗艦店似足Apple Store　CEO：很多「黑科技」歡迎體驗
強化實名制、趕絕太空卡？中國大陸上台出卡必須人臉識別
【iPad第7代開箱上手玩】性能不俗、超抵玩！與歷代機款比併
iOS爆嚴重漏洞！4s至X皆可 Jailbreak 越獄？iPhone 11系列又點？
iOS 13.1.1緊急推出！補救耗電、備份、Siri等嚴重致命問題
網傳2020年Apple iPhone草圖曝光　M字「瀏海」真的再見了？
Google 21歲生日！揭開不為人知一面：錯誤中誕生、最愛Lego
Apple Watch Series 4超級大減價　網店清貨減1000元值得一搶？
Apple Music「願榮光歸香港」突下架被轟河蟹　 但Apple咁回應…
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。