iOS 13.1.1仍有漏洞　iPhone X極速2秒jailbreak【有片】

安全研究員@axi0Mx日前發表名為「Checkm8」漏洞，影響遍及iPhone 4s 至 iPhone X等使用舊晶片的裝置。雖然蘋果（Apple）周末推出了iOS 13.1.1更新，但極速被破解，@axi0Mx在Twitter文片並茂指只需要2秒，便能夠令iPhone X成功在iOS 13.1.1系統下越獄（jailbreak），漏洞仍是「Checkm8」。

今次主要關注點，是在最新的iOS 13.1.1上仍能越獄。@axi0Mx在帖文表示，其iPhone X「從DFU（Development Firmware Upgrade）模式（即將iPhone固件強制升或降級的模式）開始，利用checkm8漏洞能讓越獄只需要2秒即可完成，也可以讓它透過NAND直接啟動」。

（影片截圖）

HACKED! Verbose booting iPhone X looks pretty cool. Starting in DFU Mode, it took 2 seconds to jailbreak it with checkm8, and then I made it automatically boot from NAND with patches for verbose boot. Latest iOS 13.1.1, and no need to upload any images. Thanks @qwertyoruiopz pic.twitter.com/4fyOx3G7E0 — axi0mX (@axi0mX) September 29, 2019

不過究竟「checkm8」是什麼？可參考先前報道：

iOS爆嚴重漏洞！4s至X皆可 Jailbreak 越獄？iPhone 11系列又點？

越獄好處壞處你要知

越獄（jailbreak）是獲取iOS裝置最高權限的手段，越獄後可以進行很多本來不能進行的操作，例如修改控制中心設置、安裝第三方軟件或遊戲、通話錄音等；惟方便同時伴隨風險，像可能導致手機續航力變差、部分Apps無法使用、無法用Apple Card，甚至不小心刪掉重要文件等，故越獄前宜「停一停，諗一諗」。