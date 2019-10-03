Microsoft Surface Neo、Duo 雙屏鬥摺Mon　可移除鍵盤新玩法即睇

Microsoft 預告了 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台雙屏幕新產品，雖然正式推出要等到下年底，不過新穎的玩法卻令人非常期待。Surface Neo 配備可拆除式鍵盤，配合雙屏幕可以變出多種玩法；而 Duo 雖然是 Android 手機，Microsoft 依然為雙屏幕加入多更提升效率的玩法。

Microsoft 預告了 Surface Neo 及 Surface Duo 兩台雙屏幕新產品，雖然正式推出要等到下年底，不過新穎的玩法卻令人非常期待。Surface Neo 配備可拆除式鍵盤，配合雙屏幕可以變出多種玩法；而 Duo 雖然是 Android 手機，Microsoft 依然為雙屏幕加入多更提升效率的玩法。

Microsoft 的 Surface Neo（右）及 Surface Duo 同樣採用雙屏幕式設計，將會在下年年底一同正式開賣。（林勇攝）

Microsoft 的 Surface Neo 及 Surface Duo 採用雙屏幕式設計，而並非近年流行但其實尚未成熟的柔性摺疊式屏幕設計，令產品可以配合差不多可以作 360 度開合的鉸位，變出更多的玩法，可能會是產品跟摺 Mon 產品不太堅固的設計一個重要的分野。

配備 Microsoft Surface Neo 配備雙 9 吋屏幕，摺疊後大小跟 iPad mini 接近。（Microsoft）

配合這個可以 360 度開合的鉸位，兩台產品可以輕易由完全摺合，打開 90 度角左右的筆記型電腦模式，180 度全開作平板模式，或者 270 度打開的帳篷模式，到 360 度全開，將其中一邊屏幕收到機背的手持平板操作。

Surface Neo 鍵盤從機背反到屏幕上（按圖放大）

其中 Surface Neo 由於設有可分離式磁石鍵盤，令電腦可以由平板變身成筆記型電腦；鍵盤使用磁力跟機身結合，令鍵盤除了收納在機背外，就算在屏幕上一樣可以變出類似 MacBook Touch Bar 的操作方式，及傳統鍵盤加觸控板的筆記型電腦模式，玩法及實用性有著很多可能，若果換入柔性屏幕，恐怕就做不到現時效果。

Surface Neo 多種使用方法（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

Neo 支援 Surface Pen 及藍牙滑鼠，既可以當作一般筆記型電腦使用，亦繼續了 Surface 系的優良傳統，可以作書寫、繪圖的操作。

Microsoft 特別為 Neo 準備 Windows 10X 系統，可以利用雙屏幕的優勢，隨時將 Apps 分別在兩邊屏幕開啟，或者將 Apps 延伸至兩個屏幕合屏作一個屏幕使用，亦可以將 Apps 隨意縮小到屏幕的「Touch Bar」部份上使用，實在多變之餘實用性亦高，令人非常期待。

Surface Duo 雙屏 Android

雙 5.6 吋屏幕的 Surface Duo 可以輕易掌握在手中。（Microsoft）

打開為平板模式有 8.3 吋大小，非常纖薄。（Microsoft）

至於 Surface Duo 智能電話雖然使用跟 Neo 相同的雙屏幕設計，不過就跟 Google 合作起用了 Android 平台。雖然 Android 系統近年已經有 LG V50 Dual Screen、ZTE Axon M 等雙屏幕產品，再加上即將在香港推出的 Samsung Galaxy Fold、Huawei Mate X 等摺疊式屏幕產品，Surface Duo 在下年底推出的時候已經搶不到先機，不過 Microsoft 似乎有心有操作介面上作出優化，令雙屏幕可以利用多工作業，提升工作效率。Surface Duo 配備一對 5.6 吋屏幕，可打開為一片 8.3 吋平樣；雙屏幕可以同時顯示 2 個或以上 Apps，或作為單一屏幕以平板形式使用。

Surface Duo 全面睇（按圖放大）

不過，Surface Duo 現階段未有支援 Surface Pen 的跡象，所以可玩性有幾高，很在乎 Microsoft 在這一年可以為產品所加入的各種提升工作效率的功能。記者自己比較期望 Surface Neo 的表現，其雙屏幕設計、可拆除式鍵盤及雙 9 吋屏幕的機身大小，實在令人回想起昔日 Sony Palm Clie 系列產品的設計，希望 Surface Neo 可以滿足記者多年來希望有一台超小型個人電腦的願望。