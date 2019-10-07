iPhone 6s及6s Plus無法開機？Apple推回收計劃你部機有無得整？

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iPhone 6s同iPhone 6s Plus在4年前推出，要iPhone的生命週期而言都算半古董了。只是Apple尚未停產此兩款機型，而部份近年生產的iPhone 6s及iPhone 6s Plus竟出現無法開啟電源的問題，Apple為此公佈免費回收維修計劃。

iPhone 6s和iPhone 6s Plus在2015年推出，實在很難說是新機了。不過Apple一直有保維兩部機的生產線運作。但尷尬的是，越新近的產品偏偏出事。如果比較遲買iPhone 6s，又剛好買了2018年10月至2019年8月間生產的手機，或者會突然喪失電源、無法開機。

Apple指無法開機的原因是該批手機的零件問題造成。「Apple 已確定特定 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 裝置可能會因某個組件故障，導致不能開啟電源。此問題只會影響序號在一定範圍中，製造期為 2018 年 10 月至 2019 年 8 月內的裝置。」官方支援網頁如此解釋，並教導遭遇過此問題的用家，可使用序號檢查工具，查看其iPhone 6s或 iPhone 6s Plus是否符合免費維修資格。

如懷疑自己的iPhone出現無法開機情況，可打開手機「設定」點選「一般」，再點選「關於本機」並複製「序號」（點一下即可複製）。

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