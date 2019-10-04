Samsung手機生產基地撤出中國　因不敵國產牌子激烈競爭？

Samsung 三星周三（10月2日）宣佈結束在中國生產手機。由於在全球最大手機市場中國內不敵本地品牌競爭，其最後一家位於廣東惠州的中國工廠上月已關閉。

據路透社Reuters報導，Samsung在中國最後一間廠房位於廣東惠州，已於上月30日關閉，此廠產量6月起已大幅削減。Samsung去年底已暫停另一間工廠生產。撇除人工成本上升、全球經濟放緩等外國生產商撤離中國因素，Samsung如今退出反映了中國手機市場競爭何其激烈。

Samsung Galaxy Note 10：幻白、幻黑、幻光色（蔡浩騰拍攝）

市場研究數據分析顯示，Samsung之中國市場佔有率連年下趺，由2013年中約15％，縮減到今年第一季度剩下1％，原因是不敵快速增長之中國本地品牌如小米及華為。Cape Investment & Securities分析師朴成俊（Park Sung-soon）指出，中國人如果想買低端平價手機，會幫襯國產品牌；如果買高端手機，則會選購Apple或華為。

全球最大智能手機生產商Samsung表示為提高效率而有此艱難決定，又補充指公司將會繼續在中國銷售手機。官方一份聲明指，舊廠房中的生產工具將按各市場需要，重新分配到各地Samsung工廠。相信包括印度和越南等生產成本低廉地區，Samsung近年於此兩地設廠。

Samsung Galaxy Note 10 系列正式移除 3.5mm 耳機插（蔡浩騰攝）

Samsung拒絕透露剛結束之惠州工廠產能及員工人數。據稱該廠房建於1992年。韓國傳媒報導，Samsung於2017年僱用6,000名工人，生產了6,300萬部手機。而根據Samsung年度財報，該年Samsung在全球製造逾3.94億部手機，粗計中國工廠佔其產能約一成六（1.6%）。