Apple明年出AR產品？新iPhone大升級再加價？著名分析師勁爆預言

多次準確預測Apple出品、有「Apple最強分析師」之美譽的郭明錤（Ming-Chi Kuo）接連狂爆新iPhone料。他在最新報告中詳細列出Apple明年全品預測。郭氏估計，Apple或將推出跟第三方合作開發之AR產品；更令人啞然的是，新iPhone因着金屬中框或機殼的升級，將顯著加價，而且還支援5G。

命中率近乎百份百的天風國際證券（TF International Securities）分析師郭明錤在其新報告指出，iPhone 11系列從今年第四季度（4Q19）開始，需求將會比預期更好。同時，明年2020年第一季度（1Q20）Apple將為果迷帶來iPhone SE2（或名為iPhone 8s）、iPad Pro（配備ToF鏡頭）等令人難以想像的創新產品。

簡單講，2020年Q1 Apple將發布低價平民機iPhone SE系統的第二代——iPhone SE2（或名為iPhone 8s）。其外觀設計同硬件規格大致沿用iPhone 8，最明顯的規格升級是配備iPhone 11系統同款之A13處理器，同時輔以容量提升至3GB的LPDDR4X RAM。

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iPhone SE 2 將沿用 iPhone 8（圖）外形設計，4.7 吋屏幕配搭 Touch ID，主打入門級市場。（Apple）

2020年Q2，配備剪刀腳（Scissor switch）鍵盤的新MacBook、蘋果跟第三方品牌合作之AR（Augment reality 擴增實境）產品將會發布。目前尚未清楚郭明錤所指配備剪刀腳的是16吋MacBook Pro（他之前預計2019年底前推出）還是其他型號的MacBook。不過他曾推算Apple將於2020年將所有MacBook過渡至新式剪刀腳式鍵盤設計，放棄2015年引入、問題天天都多的蝴蝶式鍵盤，如此部署或從2019年秋季的MacBook Pro開始。

AR產品方面，將會是款頭戴式AR裝置，最快於4Q19投產。預期Apple會與第三方品牌合作推出AR頭盔，主要透過無線連接iPhone，藉手機的CPU、GPU和網絡連接驅動。郭氏的估算有跡可尋，可見於3月時他發現iOS 13多組代碼已提及AR頭戴式裝置。

（news.mydrivers.com）

不過，講到全世界全人類最關心的當然是2020年新iPhone。新iPhone將於明年下半年第三季度（3Q20）正式發布，此改朝換代機型不只支援5G網絡（郭氏早已表示3款新iPhone都支援5G），更會升級金屬中框和外殼。因着升級的金屬中框和外殼加工程序的要求增加，並需整合複合材質，新iPhone將會面臨顯著加價。果迷是時候儲定錢。

最後，新iPad Pro將配備向後的3D飛時測距（Time-of-Flight, ToF）感測器。跟iPhone同iPad上的TrueDepth攝像系統類似，新iPad的ToF感測鏡頭，能夠獲取周遭環境景物的準確深淺數據，以提供更佳AR擴增實境性能。