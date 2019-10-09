【全球首例】以色列初創3D生物打印太空「人造肉」　3年後有得食

在太空培育的「人造肉」究竟是什麼味道，不久將來就會知曉，事關以色列生物科技初創公司Aleph Farms表示，已成功用3D生物打印機培育出全球首塊太空「人造肉」，估計至少3年後可讓消費者品嚐。

Aleph Farms與俄羅斯生物科技實驗室3D Bioprinting Solutions，以及兩家美國公司合作，上月26日在國際太空站進行聯合實驗，即在微重力下，以3D生物打印機將牛細胞培育成類似傳統肉類的小型肌肉組織，證明太空環境下亦能製作「人造肉」，有望為太空人提供肉類食品，也是可持續食品生產方法重要指標。

「3D生物打印」技術，是藉由3D生物打印機製造出細胞支架，再將細胞種入支架中，使細胞得以生長。

（網上圖片）

Aleph Farms聯合創始人兼首席執行官Didier Toubia表示，太空實驗顯示，肉類可在最惡劣條件下生產，意味可以在任何時間、地點、為任何人生產。

我們的願景是在保護自然資源的同時確保後代的糧食安全，現在我們已經邁出了第一步。 Aleph Farms聯合創始人兼首席執行官Didier Toubia

不過，這項實驗只是「人造肉」概念的證明，要製作成「人造肉」牛扒或漢堡等端上餐桌，仍需要至少3年時間。

近年生技界致力研發「人造肉」，有的是植物素肉，如用豌豆蛋白、大豆、小麥、薯仔和植物油還原動物肉質和口感；成立於2017年的Aleph Farms，則提倡「無屠宰肉」，即在不宰殺動物下提供同樣口感和質地的肉類產品。