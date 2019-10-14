香港5G「黃金頻譜」完成拍賣　最快2020年第二季已經用得

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香港的 5G 網絡預料下年度正式投入服務，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）繼早前指派了 26GHz 及 28GHz 的頻譜使用權之後，在今日（10 月 14 日）就宣布完成了 3.4Hz～3.6Hz 頻帶、亦即俗稱 3.5GHz、5G「黃金頻譜」的使用權拍賣。

本港四大電訊商都分別中標，有電訊商就即時預告相關服務有望在 2020 年準時開展。

是次的拍賣的頻段以 10Hz 為單位，總共拍賣 20 個頻段，香港四大電訊商中國移動、HKT、數碼通以及和記（3HK）都有參與頻譜競投，但留意 20 個頻段並非平均分配，中國移動投得的頻段為 6 個，HKT 及數碼通投得 5 個，而和記（3HK）就投得 4 個。

3.5Ghz 的信號覆蓋範圍較廣，適合協助 5G 於社會上大規模使用，故被稱為 5G 的「黃金頻譜」

因為頻段最多，中國移動需要付出的頻譜使用費亦是四大電訊商之冠，為 3 億港幣

據通訊辦的消息指，是次拍賣的 3.5GHz 5G 頻譜將於 2020 年 4 月完成指派。

幾間電訊商在完成投標後都紛紛發放消息「報喜」，在新聞稿中多提及他們已在多個站點完成測試，而其中 HKT 更加提到今次的頻譜拍賣「價錢合理」，並預計會在 2020 年第二季可正式投入服務。

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