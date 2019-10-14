香港5G「黃金頻譜」完成拍賣　最快2020年第二季已經用得

香港的 5G 網絡預料下年度正式投入服務，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）繼早前指派了 26GHz 及 28GHz 的頻譜使用權之後，在今日（10 月 14 日）就宣布完成了 3.4Hz～3.6Hz 頻帶、亦即俗稱 3.5GHz、5G「黃金頻譜」的使用權拍賣。

本港四大電訊商都分別中標，有電訊商就即時預告相關服務有望在 2020 年準時開展。