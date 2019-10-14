【逃犯條例】《爐石戰記》聰哥引蝴蝶效應　ESL要求選手自我審查

自《爐石戰記》香港選手Blitzchung（聰哥）事故發生後，除了大量的玩家群起發聲抵制Blizzard外，許多知名選手、實況主和賽事主播也紛紛發佈宣言聲援聰哥，而這起事件所發起的效應也開始四處擴散，進而影響到其他遊戲開發者或是電競組織。

而率先動身的便是《英雄聯盟》的開發商Riot Games，在兩天前便發出了公告強調Riot的準則就是讓賽事的轉播能夠專注在賽事、遊戲以及選手上，而避免談論敏感議題促使各類事件複雜化也是他們的責任，並藉此提醒參與世界大賽的選手以及賽評主播務必遵守這項規範，避免在實況台上談論敏感話題。Riot最後也強調他們總是想為玩家和粉絲帶來最精彩的競技體驗，並希望能夠讓《英雄聯盟》變成一個凝聚人們的正向力量。

《爐石戰記》香港選手 Blitzchung（聰哥）事故發生後也影響到了其他電競相關組織（Gamebase）

Riot Games發出公告提醒世界大賽的選手以及賽評主播不要在轉播上談論敏感話題（Gamebase）

而接著便是大型電競聯賽組織Electronic Sports League（ESL）在近期也出現了類似的舉動，其共同創辦人Ralf Reichert發出聲明，表示身為立足於多國區域的國際組織，避免參與政治敏感話題並保持中立是他們所追求的榜樣，因此她也提醒旗下員工遵守規範，不得在ESL的平台或是名義下主動談論政治敏感話題，並尊重擁有不同想法的同仁。

Electronic Sports League（ESL） 共同創辦人Ralf Reichert（Gamebase）

Riot Games與ESL的聲明雖然都是嘗試追求中立，但並未因此獲得大多數玩家的認同或是支持，其原因大多都是因為兩個組織都與中國有密切的關聯性，前者早已變成中國騰訊旗下的子公司，後者則是正在與中國虎牙直播進行密切合作，因此追求中立的宣言都未被玩家採信，反而被玩家視為親中壓迫自由的一方，想要獲得玩家的支持恐怕還得再做更多，但要做到避免兩方都得罪可不是一件容易的事。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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