Google Pixel 4 2019 發布會懶人包：Pixel Buds 等5大新品公開

Made by Google 2019 發布會正式在紐約舉行，除了提早曝光的 Pixel 4 之外，更帶來 Pixelbook Go、Pixel Buds、Nest Mini、Nest Wifi 等新產品及遊戲服務 Stadia 正式上線日期的消息。

在紐約舉行的 Made by Google 2019 發布會正式舉行了 Android 親生仔最新力作 Pixel 4，定價為 US$799（約港幣 $6,268）。

今次 Google 終於在硬件上為 Pixel 4 加入多鏡頭設計，配合自家一向出眾的 AI 拍攝計算，到底有什麼新玩法，大家可以參考這篇文章的介紹：

Stadia 遊戲服務正式上線

Stadia 遊戲平台支援 Chrome 瀏覽器，支援層面非常廣泛。（Google）

Stadia 服務將會在 2019 年 11 月 19 日正式上線。（Google）

另外，已經公布一段時間的遊戲服務 Stadia，終於正式確認推出日期為 11 月 19 日，似乎跟 Apple 的 Apple Arcade 將會有一場惡鬥，不過暫時未知會否在香港市場上推出。

Google Pixel Buds 全無線藍牙耳機

Google Pixel Buds 是 Google 首對全無線藍牙耳機。（Google）

Google Pixel Buds 是 Google 首次推出的全無線藍牙耳機，當然支援 Google Assistant 操作，而且更支援長距離藍牙連接，耳機可連續使用 5 小時，配合無線充電盒使用，更可達 24 小時。Google Pixel Buds 將於 2020 年春季推出，定價為 US$179（約港幣 $1,404）。

Pixelbook Go 筆記型電腦

Pixelbook Go 定價 US$649，在 Chromebook 來說並不算便宜。（Google）

Pixelbook Go 作為 Chrome OS 平台最新的筆記型電腦系列，以「平價」作主打，入門型號配備 Intel Core m3 處理器、8GB RAM + 64GB ROM，設有 13.3 吋 Full HD 觸控 LCD 屏幕，定價在 US$649（約 $5,090）起，對比起一向以價錢相宜為賣點的 Chromebook 來說並不算特別便宜。Pixelbook Go 的鎂金屬外殼、13mm 超薄機身、2 磅重量及 12 小時續航力才是主要賣點。

Nest Mini 及 Nest Wifi 全家居智能化

Nest Mini 及 Nest Wifi 是 Google Home Mini 及 Google Wifi 的新一代產品，加入利用 Duo 通訊軟件，令多台 Nest Mini 可以作為家居中不同房間之間的通訊系統之用。另外今代 Nest Wifi 同樣加入收音功能，兩者配合 Nest Aware 服務使用，更可以作為家居監察及保安之用。Nest 裝置會透過 AI 判斷家居出現可疑聲音並通知用戶，就算用戶遠離家居，都可以透過 Nest Aware 接駁家中 Nest Mini 或 Nest Wifi，即時收聽家居情況，及致電緊急服務。