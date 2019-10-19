買 iPhone 撐華為？iPhone 11 系列於中國銷量激增 230%！

「撐華為，抵制 iPhone」這句說話，已經不是什麼新鮮事，甚至從中國人口中聽到「抵制」都習以為常。中國 14 億人口，如果抵制一個品牌或產品，其實影響力真的很大，可是中國人的「抵制」從不令人失望，例如傳說中的買 iPhone 11 換華為封面。最新的數據正好反映「抵制」的成效，iPhone 11 系列在中國的銷量真的「太差」。

中國式擺買（爆買）

每年新 iPhone 推出，都一定會增加市埸需求，而上年的 iPhone XS 情況就不太出色，中國市埸的需求只增加了 110%。今年在抵制 Apple 的聲浪下，數據卻令人「大跌眼鏡」。證券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 指，iPhone 11 系列三部手機的銷量令人滿意，而中國市埸的銷量最突出。中國對 iPhone 11 系列的需求，用 9 月計就增加了 230%。Dan Ives 更指出，較平價的 iPhone 11 在中國更受歡迎，較昂貴的 iPhone 11 Pro 即是美國市埸的寵兒，這數據也反應了有趣現實。

買 iPhone 11 換華為封面

早前，就有中國作家（楊奇函）響應撐華為的號召，不過他的做法卻令人難以理解。就是買了一部 iPhone 11 後，把封面用上華為的 Logo，表示從精神層面上支持華為。這又是一個標準事例，反映出中國人「口裡說不，身體卻後誠實」。今次數據顯示 iPhone 11 系列在中國市埸表現理想，難道就是中國人都認同楊奇函的看法，一致在精神上撐華為，因此產生爆買 iPhone 11 的副作用嗎？

這個做法可以說是突破人類思考領域（微博圖片）

5G iPhone 2020 年推出？

Dan Ives 同時認為，Apple 在 2020 年很大機會推出支援 5G 網絡﹑ 運動控制（motion control）和後置 3D 感應系統的手機，而且機型更多達 4 款。而早前郭明錤同樣也指出，Apple 在 2020 年的所有手機都支援 5G，不過機型就只有 3 款。不論 3 還是 4，到時中國人也一定會繼續「抵制」，筆者在此只好希望 Apple 自求多福。

資料來源：phonearena（按此進入）